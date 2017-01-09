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Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

09 Ocak 2017 Pazartesi 18:34
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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başladı.

Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Görüşmeler usul tartışmasıyla başladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmelere geçmeden önce teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, TBMM Başkanlık Divanından teklifi iade etmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifle ilgili olarak, iade edeceklerine dair bir yetkilerinin olmadığını belirtti.

Teklifin komisyonda görüşülüp, bastırıldığını, rapora bağlandığını, önlerine geldiğini vurgulayan Aydın, "Her madde üzerinde anayasaya aykırılık önergesi verme yetkiniz var. Bunu kabul etmeme Genel Kurulun uhdesinde. Bu teklifi görüşmek durumdayız. Israrınız devam ederse usul tartışması açıyorum." dedi.

Bunun üzerine Genel Kurulda usul tartışması açıldı.

Tartışaların ardından, TBMM Başkanvekili Aydın, teklifin görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunu Genel Kurulun onayına sundu. Aydın'ın tutumu kabul edildi.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, milletvekili sırasına koyduğunu kamera ile canlı yayın yaptığı görüldü.

Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Genel Kurulda
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin görüşmelerine başlanmasının ardından Genel Kurula gelerek çalışmalara katıldı. 

Bazı eski milletvekilleri de kendilerine ayrılan localardan görüşmeleri izliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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