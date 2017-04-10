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ALTININ GRAMI 150 LİRANIN ÜZERİNDE

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:16
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 150 liranın üzerinde seyrediyor.

ALTININ GRAMI 150 LİRANIN ÜZERİNDE
İSTANBUL (AA) - 

Cuma günü jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, haftayı 150,43 liradan tamamladı. 

Yeni haftaya 150 liranın üzerinde başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 150,20 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını da bin 5 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1.270,6 dolara kadar çıkmasının ardından günü yüzde 0,2 yükselişle 1.254,4 dolardan tamamladı. Ons altın şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.254 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta jeopolitik risklere odaklanacağını belirterek, "Cuma günü ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması ile altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artmasıyla beraber altının ons fiyatı son 5 ayın zirvesi olan 1.270,6 dolar seviyesini, altının gram fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesi 152,43 lirayı test etti." ifadelerini kullandı.

 Diğer taraftan piyasaların ABD'den gelen mart ayı tarım dışı istihdam verisini takip ettiğini aktaran Memiş, "Tarım dışı istihdam, beklentilerin çok altında 98 bin kişi açıklanarak piyasaları şaşırttı. Cuma gününü gergin geçiren piyasaların akşam saatlerinde biraz daha sakinleşti. Gün içinde ABD ve Rusya'dan gelen açıklamaların biraz daha yumuşak tonda olması ve tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesi, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşlere neden oldu. Bu nedenle altın fiyatları tekrar satış baskısında kalarak geride bıraktığımız haftayı yatay bir seyirde tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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