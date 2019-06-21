Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
94022
ALTIN
261.356
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4035
EURO
6.5930

Altında en iyi haftalık performans

Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altında en iyi haftalık performans

Yaklaşık 6 yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri veren altın, üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 16:10
1244 Okunma
Altında en iyi haftalık performans

Altın başlıca merkez bankalarından gevşeme sinyalleri ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle kritik 1,400 dolar seviyesini geçerek yaklaşık altı yılın zirvesine yükselmesinin ardından, bazı kazanımlarını geri verdi ancak üç yıldan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolardaki zayıf seyir, tahvil getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerilimler altını bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 4 yukarı çekti. 26 Nisan 2016'da sona eren haftadan bu yana en büyük artışı kaydeden altın ard arda beşinci haftalık artışı kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,410.78 dolar ile 4 Eylül 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra, yüzde 0.3 artışla 1,391.50 dolarda bulunuyor.

Mumbai merkezli Anand Rathi Shares&Stock Brokers'ın emtia analisti Jigar Trivedi, "Fed ve ECB'nin para politikası gevşetme yanlısı sinyalleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve 1.350 doların üzerinde teknik bir kırılma, altına güçlü destek verdi" dedi.

Trivedi "İvme yılın gelecek altı ayı için olumlu. Fiyatlar yükseldi, teknik bir kar realizasyonu olabilir, ancak trend olumlu" dedi.

Fed, bu haftaki para politikası kararında artan küresel ve iç ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirterek, ve önümüzdeki aydan başlayarak faiz indirimlerine işaret etmişti.

Fed'in para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin ardından altın Çarşamba'dan bu yana 70 dolar kadar yükseldi.

Singapur'daki United Overseas Bank'ta piyasa stratejisinin başkanı Heng Koon How, "Küresel olarak para politikası gevşetme dalgası, küresel tahvil getirilerini aşağı çekme etkisine sahip ve altın için önemli bir faktör" dedi.

Dolar, başlıca para birimleri karşısında haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki buçuk yıldan uzun süredir ilk kez yüzde 2'nin altına düştü.

How "Altının yükseleceği beklentimizi sürdürüyoruz ve 2020 ortası için 1.450 dolar hedefimize çok daha erken ulaşılabilir gibi görünüyor" dedi.

İran'ın dün ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından Orta Doğu gerilimleriyle ilgili yeni endişeler de küresel kaygıları artırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar yine 5.80 üzerinde
Dolar yine 5.80 üzerinde
İnşaat patronları konut satış istatistiklerini değerlendirdi
İnşaat patronları konut satış istatistiklerini değerlendirdi
JOOM, global mobil e-ticaret pazarında Türk üretici ve mallarına yer verecek
JOOM, global mobil e-ticaret pazarında Türk üretici ve mallarına yer verecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim