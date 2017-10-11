“Altın Voltaj” ödülü Bordo Enerji A.Ş.’ye

Düzenlenen törende Altın Voltaj ödülü TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ tarafından Bordo Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sn. Alper Aydınalp’e verildi.



GÜRİŞ Holding bünyesinde hizmet veren Bordo Enerji A.Ş., tamamı yenilenebilir enerji kaynağı kullanılan enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin toptan satışını gerçekleştiriyor. Tüm Türkiye’de üretimden son kullanıcıya kadar yüksek kalitede hizmet verme anlayışıyla faaliyet gösteren Bordo Enerji A.Ş., aynı zamanda Türkiye’nin ilk ISO 9001 Belgeli Toptan Satış Şirketi unvanına sahip.



İndirimli elektrik satışıyla ülkemizi hem ucuz hem de kaliteli elektrik ile tanıştıran Bordo Enerji, aynı zamanda çok sayıda kamu kurumuna da hizmet vermekte. Çağrı merkezi hizmeti, maliyet bazlı fiyatlandırması, kredi kartı kullanabilme, taksitli ödeme, on-line tüketim analizi ve fatura ödeme e-arşiv, e-fatura, faturam cepte ve mobil ödeme imkanlarının yanı sıra, Tüketim itirazında bulunan Müşterilerinin itirazları sonuçlanıncaya kadar tahsilat erteleme, hizmetleriyle de kolaylık sağlıyor.

Basın Bülteni