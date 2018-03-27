ALBARAKA TÜRK’TE HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Türkiye’de 30 yılı aşan tecrübesi ile faaliyet gösteren katılım bankacılığı sektör lideri Albaraka Türk, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Albaraka Türk’ün önümüzdeki 5 yıllık yol haritasının paylaşıldığı basın toplantısında görüşlerini dile getiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “2017 yılında aktiflerimizi ve öz sermayemizi yüzde 10 arttırdık. Böylece son 4 yılda iki kattan fazla büyüyerek, toplam aktiflerimizi 36,2 milyar TL’ye yükselttik. Toplam öz kaynaklarımızı da 4 yılda yüzde 65 artırarak 2.5 milyar TL’ye çıkardık. Topladığımız ve kullandırdığımız fonlarda sağlıklı bir ivme yakaladık. Toplanan fonlarımız 25,3 milyar TL’ye ulaşırken, 25,2 milyar TL’lik fon kullandırdık. Personel ve şube azaltma politikasının hâkim olduğu bankacılık sektöründe her iki alanda büyümeye devam ettik. Planlı bir şekilde arttırdığımız karşılık giderlerimize rağmen, verimlilik artışıyla birlikte 2017 genelinde net kârımızı yüzde 9 artırarak, 237 milyon TL’ye çıkardık” dedi.



Sürdürülebilir büyüme için öncelik dijital bankacılıkta

Sürdürülebilir karlılığı ve büyümeyi sağlamak için önceliği dijital bankacılığa veren Albaraka Türk, dijital müşteri beklentilerini uçtan uca müşteri deneyimi ile şekillendiriyor. Bankanın dijitalleşme vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Melikşah Utku, “Dijitalleşme bizim için konfor değil, gelecekte var olma mücadelesi anlamına geliyor. Bu doğrultuda dijital bankacılık vizyonumuzu 3 faz halinde geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun ilk fazı Alt Yapı Geliştirme ve Ürün Zenginleştirme, ikinci fazı Dijital Ekosistemle Entegrasyon ve üçünü fazı ise Tam Dijital Açılım’dan oluşuyor. Şu anda zaman planımız doğrultusunda ilerliyoruz hatta önünde olduğumuzu bile söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Dünyada Start- Up hızlandırma merkezi kuran ilk katılım bankası

Dünyada start-up hızlandırma merkezi kuran ilk katılım bankası olduklarını ifade eden Melikşah Utku, “Start Up’ların gücüne ve dinamizmine inanıyoruz. Bunun için hem içeride çalışanlarımızı hem de dışarda fintechlerimizi bir ekosistem içerisinde değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın fikirlerini dinliyoruz. Beğendiğimiz fintech girişimlerini bünyemize katıyoruz. Start Up Hızlandırma ve Kuluçka Merkezimiz Albaraka Garaj ile start up girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Kurum içi girişimcilik programımız Albaraka Keşfet ile kurumumuz içerisindeki girişimciliği teşvik ediyoruz” dedi.

Albaraka’nın sürdürülebilir büyüme formülü

Albaraka’nın sürdürülebilir büyüme stratejisinin 5 yapı taşı üzerine bina edildiğini söyleyen Melikşah Utku, “Bize uzun dönemde en yüksek katma değer sağlayacak olan beş yapı taşını; “Seçkin Çalışan”, “Müşteri Hizmeti”, “Marka Bilinirliliği”, “Ürünler” ve “Şirket Değeri” olarak belirledik. İnsanı ‘Kıymet’ olarak görüyor, görüş ve taleplerine büyük ‘Değer’ atfediyor, insan kaynağına yatırım yapıyoruz. En iyi müşteri hizmeti için en iyi dağıtım kanalları ve altyapıyı oluşturuyoruz. Yeni katılım bankalarının ses getiren girişlerine rağmen marka bilinirliği ve medya alanındaki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Salt ürün geliştirmekten öte geniş kapsamlı yeniliklere imza atıyoruz. Albaraka Portföy ile gayrimenkul yatırım fonu yönetimine ek olarak, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri vereceğiz. Girişim sermayesi yatırım fonu ve yeni gayrimenkul yatırım fonları kuracağız. Kira Sertifikası Yatırım Fonu ve Hisse Senedi Yatırım Fonu başta olmak üzere birçok yatırım fonu kuracağız. Ayrıca; yeni emeklilik fonlarını bünyemize katarak emeklilik fonlarında doğal büyüme sağlayacağız” dedi.

2022’de net kârını 1.2 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor

Son dört yılda toplam aktiflerini iki kattan fazla büyüten Albaraka Türk’ün Genel Müdürü Melikşah Utku; “Önümüzdeki 5 yılda, aktiflerimizi her yıl ortalama yüzde 15 artırarak toplam aktiflerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2018 – 2022 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 16 kredi büyümesi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefiyle ilerliyoruz. 2022’de bugün 237 milyon TL olan net karımızı 1 milyar 174 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefimize ulaşarak şirket değerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.