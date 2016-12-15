AKFEN HOLDİNG 2017’DE YATIRIM REKORU KIRIYOR

Açılış Tarihi Yatırım İsmi Yatırım Miktarı Şubat 2017 Isparta Şehir Hastanesi 1 milyar 150 milyon TL Ağustos 2017 Menzelet, Kılavuzlu, Çalıkobası ve Çiçekli Hidroelektrik Santralleri 1 milyar 400 milyon TL Ekim 2017 Güneş Enerji Santrali 450 milyon TL Aralık 2017 Eskişehir Şehir Hastanesi 1 milyar 400 milyon TL Aralık 2017 Öğreci Yurt Yatırımları (Isparta ve Kütahya) ve Diğer Yatırımlar 200 milyon TL Nisan 2018 Tekirdağ Şehir Hastanesi 900 milyon TL Toplam 5 milyar 500 milyon TL

Akfen Holding’in iştiraki Mersin Uluslararası Limanı’nın (MIP) dünya limanlarıyla rekabet gücünü arttırmak ve mega gemilerin limana uğramasını sağlamak amacıyla inşa edilen “East Med Hub Terminali” (Doğu Akdeniz Terminali) düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Yeni terminal sahasında düzenlenen törene T.C. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akfen Holding ve MIP Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, PSA Avrupa&Amerika Bölge CEO’su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi David Yang’ın yanı sıra kent protokolü ve sektör temsilcileri ile PSA, Akfen ve MIP’nin üst düzey yöneticileri katıldı.Açılış töreninde konuşan Akfen Holding ve MIP Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Türkiye’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi istikrarlı bir şekilde büyümesi için yatırımlarına durmadan devam ettiklerini belirtti. Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Akfen Holding olarak ‘2017 yılında toplam 6 milyar TL’lik’ yatırım yapıyoruz. Bunun 3,4 milyar TL’sini sağlık alanında Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeli ile yatırımını üstlendiğimiz Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastaneleri projeleri oluşturuyor. Şehir Hastaneleri projelerimizi 2017 yılı sonunda hizmete açılıyor. Ayrıca enerji sektöründe 1,8 milyar TL’lik bir yatırım planımız var. Türkiye’nin hızla artan enerji talebine katkı sağlayabilmek adına HES, GES ve RES projelerimizi çeşitlendirerek yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz Kasım ayı içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ihalesi yapılan Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait toplam 178 MW gücündeki Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santralleri için 1 milyar 250 milyon TL ile en yüksek teklifi verdik. İlgili santrallerin Grubumuza en kısa sürede devri için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.”Liman ve madencilik sektöründeki yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Akın, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) bünyesinde hayata geçirdiğimiz East Med Hub Terminali (Doğu Akdeniz Terminali) devam eden yatırımlarımızın ilk adımını oluşturuyor. 2014 yılında başladığımız rıhtım genişleme projesinin birinci fazını bugün hizmete açıyoruz. East Med Hub Terminali’nin devreye girmesi ile birlikte limanımızın rıhtım kapasitesi 2,6 milyon TEU’ya ulaştı. Projenin ilk fazı için şu ana kadar yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaptık. Genişleme projesinin ikinci fazına ise 2017 yılında başlıyoruz” dedi.2007 yılında MIP’nin imtiyaz hakkını devralmak için 755 milyon dolarlık imtiyaz bedeli ödediklerini hatırlatan Hamdi Akın, “Yeni hizmete açtığımız EMH Terminali ile birlikte MIP için bugüne kadar yaptığımız yatırımların toplam değeri 1 milyar doları aştı. Mevcut durumda maksimum 400 metre uzunluğunda ve 15 metre derinliğinde olan 18.000 TEU kapasiteli gemilerin uğrayabildiği limanda, East Med Hub Terminali (Doğu Akdeniz Terminali) ile mega gemilere hizmet verilmeye başlandı ve böylece aktarmasız direkt seferler yapılabiliyor” diye konuştu.Törene katılan PSA Avrupa&Amerika Bölge CEO’su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi David Yang ise konuşmasında; konteyner gemilerinin son 10-15 yıl içinde muhteşem bir büyüme gösterdiğini, bu olağandışı boyutlara sahip gemilerin piyasaya sürülmesiyle sektördeki gelişim hızının doruğa ulaştığını söyledi. Yang, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmete açılan East Med Hub terminalinin sahip olduğu olanaklar bugünkü endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Bu önemli yatırım mega gemilere Mersin’in kapılarının açılmasını sağlamıştır. MIP ilerleyen süreçte direkt seferlerin açılması ve sefer sürelerinin kısalmasıyla Orta Doğu ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin de ana limanı konumuna erişecektir. Altyapı, teknoloji ve insan kaynağı olarak yaptığımız yatırımların yanı sıra MIP bölgede yarattığı ekosistem ile de kente ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaktadır.”David Yang: “Tüm bu yatırımların sonucu olarak, MIP bugün, yıllık 1 milyon 500 bin TEU konteyner, 9 milyon ton konvansiyonel yük elleçleyen, yıllık toplam işlem hacmi 30 milyon tonu aşan dünya klasmanında rekabet eden bir liman haline geldi. Hizmet verdiğimiz 17 konteyner operatörü ile birlikte 100’den fazla limana bağlantı kuruyoruz. Ayrıca EMH Terminali’nin sahip olduğu altyapı ve ekipman ile limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesi 1 milyon 800 bin TEU’dan 2 milyon 600 bin TEU’ya ulaştı. Biz gelecekte dünya ölçeğinde bir limanı Mersin’e kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 1,5 yılda tamamlanan East Med Hub Terminali’nde hizmet vermesi amacıyla 49 metre yüksekliğinde 23 sıra 4 adet dev rıhtım vinci yatırımı yapıldı ve bu vinçlerin yıllık elleçleme kapasitesi toplam 800 bin TEU’dur. Ayrıca geri sahada çalıştırılacak 8 adet 6+1 sıralı elektrikli RTG, 15 adet terminal traktör ve 3 boş konteyner elleçleyicisi ve 2 adet römorkör BP (2X60T) satın alındı. MIP, PSA ve Akfen’den aldığı güçle hem hizmet kalitelerini artıracak iş planları ortaya koyacak, hem de müşterilerine ve ülke ekonomisine yarar sağlayacak yeni hedefler yaratarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürecektir.Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın bugün açılışı yapılan 650 milyon TL’lik East Med Hub Terminali (Doğu Akdeniz Terminali)’nden sonra sırasıyla açılışı planlanan yatırımların şu şekilde olduğunu belirtti;