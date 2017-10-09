2007 yılından bu yana Akbank’ta Finansal Koordinasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Atıl Özus yeni bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere 17 Ekim’den itibaren görevinden ayrılıyor. Özus’un ardından banka içinden bir atamayla Akbank Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı Türker Tunalı, Akbank Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralacak. Tunalı, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tunalı, 1999’dan bu yana çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2008’den bu yana Akbank’ta Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta idi. Türker Tunalı 2006 yılından beri CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahiptir.

Basın Bülteni