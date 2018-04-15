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AKBANK DÜŞÜNCE KULÜBÜ 10 YAŞINDA!

Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor. Bu yıl üyelerinin “Hangi ekosistemlere bankalar nasıl dâhil olmalı?” sorusuna yanıt arayarak şekillendirdikleri projeleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi.

AKBANK DÜŞÜNCE KULÜBÜ 10 YAŞINDA!

Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor. Bu yıl üyelerinin “Hangi ekosistemlere bankalar nasıl dâhil olmalı?” sorusuna yanıt arayarak şekillendirdikleri projeleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 23:23
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AKBANK DÜŞÜNCE KULÜBÜ 10 YAŞINDA!

Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dâhil olabileceğini ele alarak yeni işbirlikleri ve servis modelleri önerdiler. Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 4 Nisan tarihinde gerçekleşen finalde farklı sektörlerden uzmanlar, gazeteciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi’nden Doğan Can Yeğiner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Yine Koç Üniversitesi’nden Özlem Tetik ikinci olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Beril Manav üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular. Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında bu yılın kazananıyla birlikte toplam 31 üyesini Harvard Yaz Okulu’nda eğitime göndermiş olacak.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ödül törenine Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in yanı sıra Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da katıldı. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ile kulübe önceki senelerde dâhil olmuş pek çok üye de ödül töreninde yer aldı.

Törende konuşma yapan Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, tüm projelerin birbirinden iyi olduğunu, dereceye giren öğrencileri belirlemekte çok zorlandıklarını ve her bir projenin çok ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ve jüriye katılımları için teşekkür etti. 

Akbank Düşünce Kulübü’nün önemine değinen ve süreç boyunca öğrencilere danışmanlık yapan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da konuşmasında Akbank Düşünce Kulübü’nün içindeki “düşünce” vurgusuna dikkat çekti.
 

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