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AĞBAL, BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:48
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Maliye Bakanı Ağbal: "Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, prim ötelemesi, KGF, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir"

AĞBAL, BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini belirten Ağbal, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüyen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de bu trendine devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüdüğünü kaydetti.

Yatırımlar ve dış talebin büyümeye pozitif katkı yapmasının da büyümenin kompozisyonu açışından olumlu olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl büyümeye negatif katkı yapan net ihracat ilk çeyrekte büyümeye pozitif katkı yapmıştır. İlk çeyrekte yüzde 2,2 artan yatırımlar ise yılın geri kalanında pekişen siyasi ve ekonomik istikrar ile krediye erişim konusunda verdiğimiz desteklerle büyümeyi daha çok destekleyecektir. İlk çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken, kamu harcamalarındaki artış yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel tüketim harcamaları, yaptığımız dönemsel vergi indirimleri ile önümüzdeki çeyreklerde de ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecektir. Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir."


Anadolu Haber Ajansı
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