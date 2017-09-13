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ABD'Lİ DEMİRYOLU ŞİRKETİNDEN ESKİŞEHİR'E YATIRIM PLANI

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:22
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Greenbrier Üst Yöneticisi Furman: "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakında zamanda burada bulunmak istiyoruz"

ABD'Lİ DEMİRYOLU ŞİRKETİNDEN ESKİŞEHİR'E YATIRIM PLANI
ESKİŞEHİR (AA) - ABD'nin dünyada tanınan lojistik firması Greenbrier'in Üst Yöneticisi (CEO)  Bill Furman, Anadolu Üniversitesini (AÜ) ziyaret etti.

Furman'ı AÜ Senato Salonu'nda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar, üniversitenin Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'ni (URAYSİM) tanıttı, iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gündoğan, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in AÜ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Raylı Sistem Kümelenmesi ile çok önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydetti. Raylı sistemler konusunda Eskişehir'in olanaklarına değinen Gündoğan, şöyle konuştu:

"Greenbrier'den gelen yöneticilere de üniversitemizin uluslararası uçuşlara açık bir havaalanına sahip bulunduğunu, insan kaynakları açısından raylı sistemler alanında çok avantajlı olduğunu anlattık. Doktora için yurt dışına gönderdiğimiz öğretim elemanlarımız bulunuyor. Ayrıca ara insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Güney Kore Raylı Sistemler Araştırma Enstitüsü ile iş birliğimiz mevcut. Bu sayede ara eleman ihtiyacımızı da gidereceğiz. Greenbrier'in Eskişehir ve ülkemize yatırım yapması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Greenbrier CEO'su Bill Furman ise AÜ ve URAYSİM projesinden çok etkilendiklerini belirterek, "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakın zamanda burada bulunmak istiyoruz. Greenbrier firması, test ve araştırma merkezi ile gerek iş birliği yapmaktan gerekse teknik destek konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

URAYSİM Proje Yöneticisi ve AÜ Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Koçkar da Alpu ilçesi yakınlarında 700 bin metrekare alana kurulacak test ve araştırma merkezinde hızlı tren setleri için 50 kilometrelik, konvansiyonel trenler için 15 kilometrelik, kent içi ulaşım araçları için ise 10 kilometrelik test ve sürüş hatlarının inşa edileceğini bildirdi.


Anadolu Haber Ajansı
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