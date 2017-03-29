300 OSB'YE 300 TEKNİK KOLEJ

ANKARA (AA) - Bi̇li̇m, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü, ihtiyaç duyulan insan kaynağı profilini belirlemeye ve yetiştirmeye yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışacaklarını belirterek, "Ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik anadolu liseleri yani teknik kolejler kuracak ve yaygınlaştıracağız. Amacımız yaklaşık 300 OSB içinde en az 300 teknik kolej kurmak." dedi.

Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bakanlıkta OSB'lerde "mesleki ve teknik anadolu liseleri" kurulmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

Türkiye'nin en önemli zenginlik kaynağının genç nüfusu olduğuna işaret eden Özlü, gençler yarınlara ne kadar iyi hazırlanırsa, ülke geleceğinin de o kadar iyi olacağını söyledi. Bugüne kadar eğitim ve gençlik politikalarında çok önemli adımlar attıklarını anlatan Özlü, "Bunların zirve örneklerinden birisi de 16 Nisan referandumunda seçilme yaşını da 18'e düşürmemizdir. Bu adım, bizim gençlere ne kadar değer verdiğimizin ve onlara ne kadar güvendiğimiz somut bir ifadesidir." diye konuştu.

Özlü, Türkiye gibi nüfusunun yarısı 31 yaşın altında olan, yıllık 1,3 milyon civarında yeni bebeğin doğduğu bir ülkede en önemli meselenin eğitim olduğunu vurguladı. Bu açıdan milli eğitim ile bilim, sanayi ve teknoloji politikaları arasında eşgüdüm olmasını çok önemsediklerini dile getiren Özlü, "Sanayicilerimiz, zaman zaman istedikleri niteliklere sahip kalifiye ara eleman bulamadıklarını dile getiriyorlar. Dolayısıyla sanayinin ve iş dünyasının talep ettiği nitelikleri çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmamız büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İnsan kaynağının, "4. Sanayi Devrimi" diye isimlendirilen sürece çok iyi hazırlaması gerektiğinin altını çizen Özlü, "Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri neticesinde birçok işi robotlar yapmaya başlayacak. Ortalama olarak ifade edecek olursak, 15-20 yıl içinde bugün geçerli olan her 4 meslekten birisi geçerliliğini kaybedecek. Dahası geleceğin dünyasında büyük yer tutacak dijital teknolojilerle ilgili yazılım, kodlama ve programlama becerilerini gençlerimize kazandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir araya gelerek, bu konuda önemli çıktılar elde edeceklerini belirtti. Söz konusu protokolle Türkiye'nin rekabet gücü ve refahını artırmak, sürekli kılmak için daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte zaruri olan mesleki eğitim sistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özlü, "Protokol kapsamında bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağı profilini belirlemeye ve yetiştirmeye yönelik, Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde çalışacağız. Ülkemizdeki tüm OSB'ler içinde mesleki ve teknik anadolu liseleri yani teknik kolejler kuracak ve yaygınlaştıracağız. Amacımız yaklaşık 300 OSB içinde, en az 300 teknik kolej kurmak." şeklinde konuştu.

- "Teknik kolejlerin yapımının krediyle desteklenmesini sağlayacağız"

OSB'ler ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında köprü vazifesi göreceklerini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"OSB'lerde var olan sektörlere yönelik atölye ve laboratuvar öğretmenlerine işbaşı eğitimleri vereceğiz. Öğrencilerimize, OSB'lerdeki işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanları sağlayacağız. OSB'lerdeki mevcut çalışanlara yönelik meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. OSB'lerde teknik kolej yaptırılması ve açılacak olan teknik kolejlerin bina yapım işlerinin krediyle desteklenmesini sağlayacağız. Teknik kolejlerde icra edilecek teorik ve pratik eğitim programları sayesinde, nitelikli ara elemanlar yetiştireceğiz."

Özlü, daha nitelikli insan gücü oluşturmak ve ekonomiyi ve sanayiyi daha rekabetçi yapıya taşımak konusunda kararlı olduklarını, protokolün de bunun yansıması olduğunu söyledi.

Protokolde yer alan eylemlerin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğine inandığını dile getiren Özlü, bu konuda emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı Bakan Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özlü ve Yılmaz, OSB'lerde "mesleki ve teknik anadolu liseleri" kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Anadolu Haber Ajansı