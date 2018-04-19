2.ELDE SAHTE TAPULARA DİKKAT!

Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların çeşitli yöntemlerle mağdur edildiğini ve son zamanlarda bu tarz gelişmelerin yaşanmaya başladığını belirten tapu.com Kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, bireyleri sahte tapulara karşı uyarırken, kullanıcılara yardımcı olacak ipuçlarını şu şekilde açıkladı:

“Düzenlenen sahte evraklarla gayrimenkul satışına teşebbüs ediliyor. Son dönemde tahrif edilmiş tapularla karşılaşmaya başladık. Mal sahipleri ve lisanslı eksperlerin tapu bilgilerini sorgulama yetkisi bulunuyor. Taşınmaza ait malik bilgisi, ada parsel bilgileri, net alanı, borç bilgileri, haciz ve ipotek bilgileri araştırılmalı, ilgili belediyelerden iskan raporu, numarataj belgesi alınarak gayrimenkulün doğruluğu kontrol edilmeli. tapu.com’da satışa sunulan tüm gayrimenkullerin ekspertiz raporlu olması nedeniyle bilgiler önceden kontrol ediliyor ve gayrimenkulle ilgili tüm bilgiler sitemizde açıkça yer alıyor. Alıcılar bilgi şeffaflığı sayesinde herkese açık bir şekilde tekliflerini iletebiliyor. Böylece katılımcılar, gelen tekliflerini tüm açıklığıyla görebiliyor ve spekülasyonların önüne geçiliyor. tapu.com üzerinden satılan tüm gayrimenkuller ekspertiz raporlu olduğu için gayrimenkulle ilgili sorunlu bir nokta varsa bu durum ilanlarda mutlaka belirtiliyor.tapu.com gayrimenkul alım ve satım işlemlerini şeffaf ve güvenilir kılacak önemli uygulamaları hayata geçirdi.”

Birikimlerini değerlendirmek isteyen alıcıların, tapu satışlarında profesyonel destek alarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebileceklerini belirten Erşahin, tapu.com’un profesyonel ekiplerinin alıcının ve satıcının mağdur olmaması için tapu devrinin gerçekleştiği ana kadar destek olduğunu söyledi.