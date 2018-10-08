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MODA DEVLERİ TESETTÜR PAZARINA GÖZÜNÜ DİKTİ

İslam ülkeleri lüks giyime 2013 yılında 266 milyar dolar harcadı. Bu rakamın 2019 yılında 484 milyar dolar olması öngörülüyor. Tesettür pazarı yükselişini sürdürürken dünya moda devleri pazardan pay kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

MODA DEVLERİ TESETTÜR PAZARINA GÖZÜNÜ DİKTİ

İslam ülkeleri lüks giyime 2013 yılında 266 milyar dolar harcadı. Bu rakamın 2019 yılında 484 milyar dolar olması öngörülüyor. Tesettür pazarı yükselişini sürdürürken dünya moda devleri pazardan pay kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:37
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MODA DEVLERİ TESETTÜR PAZARINA GÖZÜNÜ DİKTİ

İslami Ekonomi Zirvesi’nin 2013 yılında hazırladığı raporlara göre İslam ülkelerinin lüks giyim ve ayakkabı sektörlerindeki tüketimi 266 milyar dolarken bu rakamın 2019’da 484 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri sosyal medya (facebook, twitter hatta instagram) ve e-ticaret. Markaların internet sitelerinden yaptıkları satışlar bu pazarın global dünyada daha da büyümesine sebep oldu. Türkiye’nin en önemli tesettür giyim firmalarından Modanisa markasının yaptığı açıklamaya göre, Modanisa günde 300 bin, yıllık 100 milyon, aylık da 9 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. 120 ülkeden tıklanan sitenin yüzde 90 müşterisini kadınlar oluşturuyor. Satışların yüzde 45’i yurtdışına 57 ülkeye yapılıyor ve yılda 3 milyonun üstünde ürün satışı e-ticaret yoluyla gerçekleştiriliyor. Global Islamic Economy Report’a göre Modanisa dünyada 25 global İslami moda sitesi arasından e-ticarette 1. sırada yer alıyor. Modanisa başta olmak üzere Türkiye’den e-ticaret yoluyla dünyaya ürün ulaştıran Aker, Armine, Kübra Tekin vb. gibi markalar da mevcut. Türkiye’den sonra en fazla ciro yapan eticaret sitesine Endonezya sahip. Tesettür giyim pazarı bu kadar hareketliyken ve her geçen yıl pazarın cirosu artış gösterirken Dünyaca ünlü markalar da pastadan paylarını alma peşinde.

Araştırmanın devamı...

Son Güncelleme: 08.10.2018 14:45
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