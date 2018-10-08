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"Kiralar TL’ ye dönmezse hepimiz zarar göreceğiz"

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” dedi.

"Kiralar TL’ ye dönmezse hepimiz zarar göreceğiz"

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:45
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"Kiralar TL’ ye dönmezse hepimiz zarar göreceğiz"

UFRAD Franchising Derneği, ‘ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele’ kampanyası başlatmış ve AVM’lere TL’ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri çağrısında bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konu hakkında açıklamalar yapmasına rağmen AVM sahiplerinden hala olumlu bir geri dönüş olmadığını belirten UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” dedi. ‘ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele’ kampanyası başlatan UFRAD’ın bu çağrısı kamuoyunda ses getirmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde ve dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklamıştı. Ancak UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, tüm bu çağrılara karşı AVM’lerden olumlu bir geri dönüş olmadığını söyledi.

"AVM SAHİPLERİNDEN HALA NET BİR ADIM GÖRMEDİK" 

Milletçe topyekûn ekonomik bir savaşın içinde olduğumuzu, AVM sahiplerinin de duyarlı olması gerektiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Bizim feryadımızı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak duydu ve gerekli adımları atmak üzere harekete geçti. Ancak AVM sahiplerinden hala net bir adım görmedik. Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” şeklinde konuştu.

"BERAT ALBAYRAK’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"
Türkiye’de 401 tane AVM’nin bulunduğunun ve buralarda 12,2 milyon metrekare kiralanabilir ticari alanın olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Aydın, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bugün dolar üzerinden Türkiye’ye operasyon yapılıyor. Hedef Türkiye’ye diz çöktürmek. UFRAD bugün 43 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Franchising sektörünü temsil ediyor. Türk ekonomisi saldırı altındayken bizler UFRAD ailesi olarak AVM sahiplerine dedik ki, ‘Gelin bu kirli oyunu bozmak adına birlikte hareket edelim’. Bizim feryadımızı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak duydu, kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz”.

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