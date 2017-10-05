banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEkim-17

Yeni Philips Bass+ kulaklıkları ile basları daha güçlü hissedin

05 Ekim 2017 Perşembe 15:21
Bu haber 650 kez okundu

Kullanıcılarına her yerde, her za- man en iyi ses deneyimini yaşa- tacak ürünler geliştiren Philips, yeni BASS+ kulaklıklarıyla daha güçlü bas ritimlerinin tadını çıkarmaya da- vet ediyor. Kompakt ve ince tasarımı ile kullanıcısına hareket ve stil katan Philips BASS+ kulaklık ailesi; kulak içi, kulak üstü, kablolu ve kablosuz modellerinin yanı sıra çarpıcı renk seçenekleriyle de günün her sa- atinde güçlü ritmin keyfini yaşatıyor.

Yeni Philips Bass+ kulaklıkları ile basları daha güçlü hissedin
HAYATA STİL KATAN TASARIMLAR
Philips’in müziği daha güçlü bas ritimle- riyle hissederek, yaşamak isteyenler için ge- liştirdiği BASS+ Kulaklıkları, performansı ve kalitesiyle olduğu kadar hayata stil katacak tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bas ritimleri- nin gücünü ve keyfi ni; ince, dayanıklı ve er- gonomik özellikleriyle daha da artıran Philips BASS+ Kulaklıkları, yumuşak kulak yastıkları ile de müziğin keyfi ni kulak ağrısı çekmeden uzun süre çıkarmaya imkan veriyor. Phi- lips BASS+ ailesi kulak üstü ve kulak içi modellerinin (SHE4305) yanı sıra kab- lolu (SHL3070,SHL3075 ve SHL3175) ve kablosuz seçenekleriyle de ha- yatı kolaylaştırıyor. Kablosuz mo- dellerinde (SHB3075,SHB3175 ve SHB4385) müzik ve gelen telefon çağrıları için sürücü üzerinde kont- rol düğmeleri bulunan Philips BASS+, kendini müziğe kaptır- mak isteyenler için de dış sesi izole eden ses yalıtım teknoloji- sine sahip.



Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.