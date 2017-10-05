Yeni Philips Bass+ kulaklıkları ile basları daha güçlü hissedin

HAYATA STİL KATAN TASARIMLAR

Philips’in müziği daha güçlü bas ritimle- riyle hissederek, yaşamak isteyenler için ge- liştirdiği BASS+ Kulaklıkları, performansı ve kalitesiyle olduğu kadar hayata stil katacak tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bas ritimleri- nin gücünü ve keyfi ni; ince, dayanıklı ve er- gonomik özellikleriyle daha da artıran Philips BASS+ Kulaklıkları, yumuşak kulak yastıkları ile de müziğin keyfi ni kulak ağrısı çekmeden uzun süre çıkarmaya imkan veriyor. Phi- lips BASS+ ailesi kulak üstü ve kulak içi modellerinin (SHE4305) yanı sıra kab- lolu (SHL3070,SHL3075 ve SHL3175) ve kablosuz seçenekleriyle de ha- yatı kolaylaştırıyor. Kablosuz mo- dellerinde (SHB3075,SHB3175 ve SHB4385) müzik ve gelen telefon çağrıları için sürücü üzerinde kont- rol düğmeleri bulunan Philips BASS+, kendini müziğe kaptır- mak isteyenler için de dış sesi izole eden ses yalıtım teknoloji- sine sahip.







