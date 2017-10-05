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Türkmenistan’da Asya olimpiyatları

05 Ekim 2017 Perşembe 16:03
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65 ülkeden binlerce sporcunun katıldığı Asya Olimpiyat Komitesi tarafından Türkmenistan’ın başkenti Aşghabat’ta düzenlenen 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları (AIMAG), 17-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkmenistan, toplam 245 madalya ile Çin ve İran’ı geride bırakarak oyunların şampiyonu oldu.

Türkmenistan'da Asya olimpiyatları
Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks tarafından inşa edilen ve rekorlar kitabına giren tesisleri barındıran Aşghabat Olimpiyat Kompleksi’nde yapılan oyunlarda 10 gün boyunca Asya ve Okyanusya bölgelerinde yer alan 65 ülkeden binlerce sporcu mücadele etti. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın başarısını 45 bin kişilik Asghabat Olimpiyat Stadı’nda Türkmen vatandaşları ve misafirleriyle kutladı. Oyunların açılış ve kapanış seremonilerinin organizasyonundan da sorumlu olan Polimeks’in, şimdiye kadar yapılan en iyi AIMAG törenlerinin gerçekleşebilmesi için dünyaca ünlü olimpiyat deneyimli etkinlik firması Balich Worldwide Shows ile çalıştığı gösteriler büyük ilgi gördü.


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