Arakan’da Müslümanlara ‘soykırım’ yapılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan, Myanmar’da Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik zulmün yeni olmadığını, 1992 yılında da 300 bine yakın Müslümanın mağdur edildiğini ifade etti.



Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan, Arakan’da Müslümanlara tam anlamıyla bir soykırım uygulandığını söyleyerek, “Buraya bizzat gittim ve gördüm, Arakan’da her türlü hastalık kol geziyor. Budistler tarafından Müslümanlara zulüm uygulanıyor. Müslümanların yaşadığı yerleşim yerleri çitlerle çevriliyor, evler ateşe veriliyor. Kadınlar ve kızlar tecavüze uğruyor ve kendilerine tecavüz edenlerle evlenmek zorunda bırakılıyorlar. 1992 yılında da tablo aynıydı. Amaç, bu bölgeden Müslümanları uzaklaştırmak ve tamamen Budistler’den oluşan bir ülke oluşturmak. Budistlerin liderleri, ‘müslümanlar yılandır ve öldürülmesi gerekir’ diyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?” dedi.



“SOYKIRIMA BATI SESSİZ KALIYOR”

Myanmar’ın askeri cunta tarafından idare edildiğini ve yönetim tarafından geri bırakılan bir bölge olduğuna değinen Doğan, Müslümanlara yapılan soykırıma Çin ve Hindistan gibi ülkelerin sessiz kaldığını savundu. Doğan, Türkiye’nin konuyla ilgili gerekli adımları attığını belirterek, “Türkiye’nin meseleyi tek başına çözmesi tabi ki mümkün değil. Türkiye, bölgeye insani yardımları yapıyor, ancak esas görev ABD, Çin ve Hindistan’a düşüyor. Burada bir orta yol bulunmadığı sürece Müslümanlar buradan yine göç etmek zorunda kalacaklar. İbadet, insanların en temel haklarındandır. Burada müslüman olmak ‘beni öldürün’ demekle eşdeğer duruma gelmiş durumda. Müslümanlar asimile edilerek Budistleştirilmeye çalışılıyor. Bu ırkçılığa Batı da seyirci kalıyor. Batı ve Birleşmiş Milletler şimdi Türkiye’nin çağrısıyla Myanmar için toplanacak. Buradaki insanların hak ve hukuklarının geri verilmesi istenecek ve evlerine dönmesi için uğraşılacak. Zaten buradaki insanların başka bir isteği de yok, ayrı bir devlet istemiyorlar, burada barış içerisinde yaşamak istiyorlar. Soykırıma, Türkiye dışında hiçbir Müslüman ülke de tepki vermedi” diye konuştu.



“TOPLUMSAL YAPILAR YENİDEN AYRIŞTIRILIYOR”

Uluslararası alandaki gelişmelere de dikkat çeken Doğan, “Toplumsal yapılar yeniden ayrıştırılıyor. Batı medeniyeti kendini tanımlarken ‘biz ve diğerleri’ şeklinde hareket ediyor. Kendinden olmayan toplumları ve Müslümanları ötekileştiriyor. Batı, bu felsefesiyle ırkçılığa zemin hazırlıyor. Dünyanın ahlaka ve adalete ihtiyacı var. ABD, dünyayı ahlaksız ve adaletsiz bir şekilde dizayn etmeye çalışıyor. Eğer 3’üncü Dünya Savaşı çıkarsa, haksızlık ve adaletsizlik nedeniyle çıkacak” şeklinde konuştu.