TRUMP'IN POLİTİKALARI ALMANYA'NIN DIŞ TİCARETİNİ VURABİLİR

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Almanya'da, Donald Trump başkanlığında ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin geleceği tartışma konusu olurken, uzmanlar, Trump’ın tutucu tavrını devam ettirmesi ve seçim kampanyasında dile getirdiği politikaları uygulaması durumunda, Almanya ekonomisi ve dış ticaretinin bundan zarar görebileceğini belirtiyor. ABD seçimlerini, beklenmedik şekilde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kazanması Almanya'da endişeyle karşılandı. İki ülke arasında güçlü ticari ilişkiler bulunurken, Almanya’da istihdamın yaklaşık yüzde 2,5'i doğrudan ya da dolaylı olarak ABD'ye yapılan ihracata bağımlı. Bu da 1 milyondan fazla istihdama karşılık geliyor. Yaklaşık 630 bin Alman işçi de şu anda ABD firmaları tarafından yönetilen şirketlerde çalışıyor. Böylece Almanya'da toplam 1,5 milyondan fazla istihdam ABD ile olan ticarete bağlı durumda. Uluslararası finans kuruluşlarının uzmanları, Trump’ın seçim öncesi savunduğu politikaları uygulaması durumunda Alman ekonomisi ve dış ticaretinin bundan zarar görebileceğini ifade ediyor.



"Sadece ihracatının değil, yerli yatırımının da zarar görmesi muhtemel"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Almanya Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski, Trump ile birlikte Alman ekonomisinin bir darbe alabilir gibi göründüğünü ifade etti. Brzeski, Trump’ın seçim kampanyası sırasında açıkladığı politikaların Almanya'yı zora sokabileceğini iddia ederek, "Eğer Trump gerçekten korumacı unsurlarla 'America First (Önce Amerika)' stratejisini uygularsa sadece Almanya'nın ihracatının değil, aynı zamanda yerli yatırımının da zarar görmesi muhtemel." ifadesini kullandı. Geçen yıl ABD'nin, 10 yıldan fazla süredir ilk kez Almanya'nın en önemli ticaret ortağı haline geldiğini hatırlatan Brzeski, "America First" stratejisinin Alman ihracatçılara mali zorluklar oluşturacağını kaydetti.



"Ticaret ve yatırımın kısıtlanması zarar verici olacaktır"

Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Ekonomi Profesörü Grigory Vilkov da Trump'tan sonra ABD ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin tartışmalı bir konu ve gelişmelerin hangi yönde ilerleyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş dünyasının Trump'ın sıcak bakmadığı serbest ticaret anlaşmalarının destekçisi olduğuna dikkati çeken Vilkov, "Almanya, ABD'ye hem çok sayıda mal ihraç ediyor hem de doğrudan yatırımlar yapıyor. Her ikisi de kesinlikle hem Almanya hem de ABD'ye yarar sağlıyor. Bu yüzden ticaret ve yatırımın kısıtlanması zarar verici olacaktır." diye konuştu. Vilkov, ABD’deki yeni yönetimin iklim politikasının da ticari ilişkileri bozabileceğini belirterek, "Merkel ve Alman iş dünyası iklim düzenlemelerinde pozisyon vermeye hazır değil. Bu konudaki bir anlaşmazlık birçok ortak girişimde işleri zorlaştırabilir." dedi.









Anadolu Haber Ajansı