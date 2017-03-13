banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaDÜNYA

SOMALİ'DE İKİNCİ BOMBALI SALDIRI

13 Mart 2017 Pazartesi 10:20
Bu haber 552 kez okundu

Başkent Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

SOMALİ'DE İKİNCİ BOMBALI SALDIRI
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Görgü tanıkları, Mogadişu'nun Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde yer alan, hükümet yetkilileri ve yabancı turistlerin de kaldığı otelin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü belirten tanıklar, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve saldırı bölgesine vatandaşların yaklaşmasına izin vermediği belirtildi. 

Başkent'in doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. 

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor. 

 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.