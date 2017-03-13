SOMALİ'DE İKİNCİ BOMBALI SALDIRI

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Mogadişu'nun Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde yer alan, hükümet yetkilileri ve yabancı turistlerin de kaldığı otelin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü belirten tanıklar, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve saldırı bölgesine vatandaşların yaklaşmasına izin vermediği belirtildi.

Başkent'in doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor.

Anadolu Haber Ajansı