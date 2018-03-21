Romanya TİAD da karar günü

Şeref Özata / Özel haber



Türk işadamlarının en yoğun faaliyet gösterdiği Romanya daki Türk işadamlarının çatı kuruluşu TİAD da bugün Olağan Genel Kurul yapılıyor. Güven Güngör ve Murat Demiray’ın iki ayrı liste ile seçime girdiği Genel Kurul da eski başkanlarında taraf olmasıyla genel Kurul çok çekişmeli bir atmosferde gerçekleşecek.

Tüzük tartışmalarıyla başlayan Başkanlık yarışında yıllarca TİAD da Genel Sekreterlik yapmış olan Güven Güngör’ün düzenlediği yemekli toplantıya ,Ömer Süsli, Ertan Demirhan, Zeki Uysal, Sezar Kaftar ve Ercan Çömlekçi gibi tanınmış işadamları katıldı. Halen TİAD Başkanı olan Murat Demiray ise, tüzük gereği yeniden başkan olamaz tartışmaları üzerine TİAD üyeleriyle son olarak bir araya geldi ve Genel Kurul öncesi Başkan olması için Tüzük engeli olmadığı konusunda fikir teatisinde bulundu.

Murat Demiray, Bükreş’in tanınmış mekânlarından biri olan Hilton Athena Palace da 'da iki gün önce yaptığı son toplantıda tüzük değerlendirmesi yapıldı ve başkanlığa aday olduğunu bir kez daha vurguladı. Murat Demiray’ın yemekli toplantısına TİAD'da eski başkanlardan Nihat DURAK, Aykut AKBULUT ve Murat BAYHAN'ın katılması dikkat çekti. Eski başkanlardan Nihat DURAK, Son sözün Genel Kurul da olduğunu belirtti.

TİAD ın bugün yapılacak Genel Kurulu için son iki ay yoğun kulis çalışmaları yapıldı Her iki Başkan adayı da seçime tek liste ile gidilmesini arzulamalarına rağmen belki de TİAD ın tarihinde ilk defa 2 ayrı liste ile bir seçim gerçekleşecek. Başkan adaylarından Murat Demiray, başkanlık yaptığı süreç de 140 a yakın etkinlik yaptıklarını vurguladı. Güven Güngör ise, TİAD’ın kurumsal bir yapısı olduğu ve bu kurumsallığa sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Üyelerle bire bir görüşen ve yeni dönemde yapılacak hizmetleri açıklayan Güngör, Biliyorsunuz bir seçim süreci yaşıyoruz ve iki aday var. Her aday da eminim ki TİAD ve Romanya Türk iş diasporası için elinden gelen en iyi hizmeti yapmak için yola çıkıyor. Burada sizlere düşen yükümlülük, bunlar arasından bu işi en iyi kim yapabilir, hangi başkan adayı yapabilir, sizler yapacağınız mantıksal değerlendirmelerle buna karar vereceksiniz. İki adayın bu güzel hizmete talip olması kadar güzel bir ortam olabilir mi? Bunun elbette bazı dezavantajları da var. Tek liste olsa daha kuvvetli bir yönetimin olması gibi. Eğer demokrasinin bizi iyiye, güzele, doğruya götüreceğine inanıyorsak, bizler de bunu son derece seviyeli bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu seçim bir kez daha TİAD'ın ulaşmış olduğu güzel konumu bizlere ispatlamaktadır. “şeklinde konuştu ve destek istedi.

TİAD’ın hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmesi için bugünkü mevcut kadronun yeni kişilerle daha da geliştireceklerini belirten Güngör, Başkanlık yarışında üyelerin çoğunluğunun kendisini desteklediğini, seçilmesi halinde ilk yapılacak işlerden birinin TİAD’a yeni bir yer edinme arzusunda olduklarını bu konuda çeşitli çalışma ve görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Güngör, TİAD ın mevcut yerin kiraya verilip başka bir yere geçilmesi, arsa alınması, yeni binaya geçilmesi gibi çalışmalar yaptıklarını ve bazı adımların da atıldığını söyledi.