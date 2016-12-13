İTALYA'DA GENTİLONİ HÜKÜMETİ İŞBAŞI YAPTI

ROMA (AA) - İtalya'da yeni hükümeti kuran Paolo Gentiloni, selefi Matteo Renzi'den başbakanlık görevini resmen devraldı.

Ülkede 4 Aralık'ta yapılan anayasa referandumunun ardından başbakanlıktan istifa eden Matteo Renzi'nin yerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Paolo Gentiloni, dün akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giderek yeni kabine listesini sundu. Mattarella'nın onayını alan Gentiloni, daha sonra 64. İtalya Hükümeti'ni kamuoyuna açıkladı.

Başbakan Gentiloni ve bakanlar, Cumhurbaşkanı Mattarella huzurunda tek tek yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin son bölümünde yeni başbakan ve kabine üyeleri, Mattarella ile toplu fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törenin ardından Gentiloni ve bakanlar, devir teslim töreni için Başbakanlık binasına geçti.

Gentiloni, başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşılandıktan sonra selefi Matteo Renzi ile kameralar önünde bir araya geldi. Halef selef bir süre baş başa görüştükten sonra tekrar basının karşısına çıkarak, ülkede adet olduğu üzere devir teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Renzi, eski çalışma arkadaşını yeni görevinden dolayı kutlayarak, zili Gentiloni'ye devretti. Eski Başbakan Renzi, bu sırada "Amatrice" yazan spor montu açtı ve yeni hükümete, geçen ağustos ayında 300 kişinin ölümüne neden olan Amatrice'deki deprem felaketinin mağdurlarının unutulmaması mesajını verdi.

Matteo Renzi, Başbakanlık binasından, Gentiloni ve başbakanlık çalışanlarının alkışları ve resmi törenle uğurlandı. Bunun ardından yeni kabine, Başbakan Gentiloni'nin zili çalmasıyla ilk toplantısını yaptı.

Gentiloni hükümetinin ilk işi, çift kanatlı parlamentoda güvenoyu aramak olacak. Parlamentonun her iki kanadında en fazla sandalyesi bulunan Demokrat Parti, Yeni Merkez Sağ Partisi ve Merkez Birliği Partisi koalisyonundan oluşan Gentiloni hükümeti, bugün ilk olarak parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde güven oylamasından geçecek. Yeni hükümet daha sonra da üst kanat Senato'da güvenoyu arayacak.

Temsilciler Meclisinde Demokrat Partinin sandalye sayısının fazla olmasıyla güvenoyunda sıkıntı yaşaması öngörülmeyen Gentiloni hükümetinin, Senato'da ise koalisyonu oluşturan diğer partilerin de desteğiyle güvenoyu sınavını zorlanmadan vermesi bekleniyor.

- Öncekinin aksine samimi devir teslim töreni

Renzi ile Gentiloni arasındaki devir teslim töreni, bir öncekine göre çok daha dostane havada gerçekleşti.

Kendi kabinesinde dışişleri bakanlığı yapan eski çalışma arkadaşı Gentiloni'ye sarılarak zili teslim eden Renzi, bundan 2,5 sene önce kendisi görevi aynı sıcaklıkta teslim almamıştı.

İtalya'da Şubat 2014'te Demokrat Parti içinde liderlik yarışını kazanan Renzi, partisinin desteğini arkasına alarak kendi partisinden olan Başbakan Letta ve hükümetini istifaya zorlamıştı.

Renzi'ye bu nedenle tepkili olan Letta, zili geleneklerin aksine sallamadan ve halefinin yüzüne bakmadan teslim edip hızlıca Başbakanlık binasından ayrılmıştı.

- Muhalefetin yeni hükümete yaklaşımı

Muhalefet partileri dün akşam yeni kabinenin açıklanmasıyla tepkilerini göstermeye başladı.

Ana muhalefet konumundaki 5 Yıldız Hareketinden "kaybeden ekibin değişmediği ve yine işbaşında" olduğu yorumu yapıldı. Forza Italia (İtalya İleri) partisinden milletvekili Deborah Bergamini de Twitter'dan, Renzi kabinesindeki pek çok ismin Gentiloni hükümetinde yerini korumasını hedef alarak, "Bu sandalye değiştirme oyunu mu yeni hükümet mi?" diye sordu.

Başbakanlıktan ayrılsa da Demokrat Partinin lideri konumundaki Matteo Renzi ise genel seçimler öncesi parti kongresini toplayacağı sinyalini vererek, parti içi liderlik yarışından korkmadığı sinyalini verdi.

Anadolu Haber Ajansı