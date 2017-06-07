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IKBY İLE RUS PETROL ŞİRKETİ ROSNEFT ARASINDAKİ ANLAŞMA

07 Haziran 2017 Çarşamba 08:37
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IKBY Başbakanı Barzani: Günlük petrol ihracatımızı bir milyon varile çıkarmayı hedefliyoruz"

IKBY İLE RUS PETROL ŞİRKETİ ROSNEFT ARASINDAKİ ANLAŞMA
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Rus petrol şirketi Rosneft ile imzalanan enerji anlaşması kapsamında günlük petrol ihracatını bir milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 

Barzani, Erbil'deki başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, IKBY Petrol Bakanlığı ile Rosneft arasında cuma günü Rusya'da imzalanan "Stratejik İşbirliğini Genişletme Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulundu. 

Anlaşmanın üç bölümden oluştuğunu belirten Barzani, şu bilgileri verdi:

"Rosneft 5 kuyu seçerek yatırım yapma kararı aldı. Anlaşmanın birinci bölümü kuyuların seçilmesiydi. İkinci bölüm ise Rosneft'in bölgenin petrol altyapısını kalkındırmak için yatırımlarda bulunmasını öngörüyor. Bölgemiz şu an 700 bin varilden fazla petrol ihraç edemiyor. Boru hattının kapasitesinin artırılması için yatırıma ihtiyacımız var. Üçüncü bölüm ise ihraç edilecek petrolün satışıyla alakalı. Daha önce petrolü dünya pazarında satarken, Rosneft ise bunu Almanya'da kendi rafinerisinde işleyecek." 

IKBY'deki kuyulardan çıkarılacak petrolün yine Türkiye üzerinden sevk edileceğinin altını çizen Barzani, "İhracat, Ceyhan Limanı'na giden boru hattı üzerinden gerçekleşecektir. Ancak bu boru hattının günlük petrol ihracatı istesek bile 700 bin varili geçmiyor, daha fazlasına kapasitesi yetmiyor. Bu yüzden günlük petrol ihracatımızı bir milyon varile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi. 

Rosneft ile yapılan anlaşmanın süresine de değinen Barzani, "İstisnasız, her petrol şirketiyle yaptığımız anlaşmaların belli bir süreci var. İlk önce anlaşmanın imzalandığı şirkete petrol arama çalışması için yaklaşık 5 yıllık bir süre tanınıyor. Petrolün bulunması halinde mevcut yasalara göre 15 yıl da yatırım yapma izni veriliyor. Yani anlaşmaların süresi yaklaşık 20 ila 25 yıl oluyor. Onlara (Rosneft) yapılan bir ayrıcalık söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Barzani başkanlığındaki IKBY heyeti, geçen cuma günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rosneft yetkilileriyle bir araya gelerek enerji kaynaklarının keşfi ve çıkarılması alanındaki stratejik işbirliğinin genişletilmesini öngören anlaşmayı imzalamıştı. 

Anadolu Haber Ajansı
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