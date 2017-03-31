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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı

31 Mart 2017 Cuma 10:38
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- Park, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturmada tutuklandı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı
ANKARA (AA) - Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı. Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkardı. Tutuklama emri, mahkemede dün yapılan ve yaklaşık 9 saat süren duruşmanın sonunda verildi.Duruşmaya iki avukatıyla katılan eski Devlet Başkanı Park, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Savcılar, Devlet Başkanlığı görevinden azledilen Park Geun-hye'nin hakkında ağır suçlamalar olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanması talebini pazartesi günü mahkemeye sunmuştu. Park, 21 Mart'ta hakkındaki 13 suçla ilgili sorgulanmak üzere Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'ne geldiğinde gazetecilere "Üzgünüm" diyerek, soruşturmada iş birliği yapacağını belirtmişti. Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ay başında yeni devlet başkanını seçmek için 9 Mayıs'ın seçim tarihi olarak belirlendiğini açıklamıştı. Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.
Anadolu Haber Ajansı
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