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Boris Johnson'ın rahat tavırları gündem oldu

Fransa'ya giden İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Macron ile görüşmesinde verdiği pozlar, dünya medyasının gündemine oturdu.

Boris Johnson'ın rahat tavırları gündem oldu

Fransa'ya giden İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Macron ile görüşmesinde verdiği pozlar, dünya medyasının gündemine oturdu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:17
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Boris Johnson'ın rahat tavırları gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, Boris Johnson'ın rahat tavırları dikkat çekti.

BORİS RAHATLIĞI

Dedesi aslen Çankırı Kalfatlı olan Boris Johnson'ın tavırları, dünya medyasında gündem oldu. Fransız medyasında, Johnson'ın tavırlarına tepki vardı.

GÜNDEM BREXİT

Macron ve Johnson görüşmede, Brexit konusunu ele aldı.

Macron, Brexit konusunda, "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz." dedi.  Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti. Macron, Brexit'e ilişkin anlaşmada yer alan 'tedbir maddesinin' İrlanda'da istikrarı sağladığını da kaydetti.

Johnson da "31 Ekim'de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB'den ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim'i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti.

Boris Johnson'ın bu tür rahat tavırları daha önce de dikkat çekmişti.

Son Güncelleme: 23.08.2019 13:19
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