BANKALARININ MARKA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance araştırmasına göre, dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri bu yıl 1 trilyon 74 milyar dolara yükseldi. AA muhabirinin Brand Finance tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırmasından derlediği bilgilere göre, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 2017'de geçen yıla kıyasla yüzde 32 artarak 47 milyar 832 milyon dolara ulaşan marka değeri ile dünyanın en değerli bankası unvanını aldı. Geçen yılki raporda ICBC'nin marka değeri 36,3 milyar dolar olmuştu. ICBC'yi 41 milyar 618 milyon dolarlık marka değeri ile ABD'li Wells Fargo takip etti. Wells Fargo, geçen yıl 44,2 milyar dolarlık marka değeri ile ilk sırada bulunuyordu. Dünyanın en değerli 3. bankası ise yine Çin'den China Construction Bank oldu. China Construction Bank'ın marka değeri bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla 41 milyar 377 milyon dolar oldu. Dünyanın marka değeri en yüksek ilk on bankası arasında Çin'den 4, ABD'den 4, İngiltere'den 1 ve İspanya'dan 1 banka bulunuyor.



Marka değerini en çok artıran ICBC

Araştırmaya göre ICBC, 2017'de bir önceki yıla kıyasla marka değerini en çok artıran banka unvanını da elde etti. ICBC'nin marka değeri bir önceki yıla göre 11 milyar 498 milyon dolar artış gösterdi. Değer artışında bu bankayı 5 milyar 984 milyon dolarla China Construction Bank ve 5 milyar 570 milyon dolarla Shanghai Pudong Development Bank izledi. Marka değeri en fazla gerileyen banka ise 3 milyar 753 milyon dolarla Agricultural Bank Of China oldu. Bu bankayı 3 milyar 509 milyon dolarla Deutsche Bank, 3 milyar 230 milyon dolarla Barclays ve 2 milyar 552 milyon dolarla Wells Fargo takip etti.



Çinli bankaların marka değerleri ABD'li bankaları geçti

Son yıllarda hızlı bir değer artışı yaşayan Çinli bankaların 2012 yılında listedeki toplam marka değerleri 79,6 milyar dolar düzeyindeydi. 2017 yılına gelindiğinde Çinli bankaların marka değeri 2012'ye göre yüzde 225 artarak 258 milyar 480 milyon dolara yükseldi. Böylece Çinli bankaların marka değerleri toplamı ABD'li bankaların marka değerini geçmiş oldu. ABD'li bankaların 2012 yılında marka değeri 205 milyar 964 milyon dolar iken, 2017 yılında yüzde 18 artarak 242 milyar 350 milyon dolara ulaştı. Listedeki İngiliz bankalarının marka değerleri 2017'de 2012 yılına kıyasla yüzde 2 düşerek 66 milyar 437 milyon dolara geriledi. Dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam marka değeri 2017 yılında 1 trilyon 74 milyar dolara yükseldi.



Türk bankalarının marka değeri toplamı 10 milyar doları aştı

Araştırmaya göre Akbank, 1 milyar 579 milyon dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin en değerli bankası unvanını korurken, bu bankayı 1 milyar 555 milyon dolarlık marka değeri ile Garanti Bankası ve 1 milyar 312 milyon dolarlık marka değeri ile Ziraat Bankası takip etti. Ziraat Bankası'nın marka değeri bir yılda yüzde 39 artış gösterdi. İş Bankası'nın marka değeri 1 milyar 252 milyon dolar, Yapı Kredi'nin marka değeri 951 milyon dolar, Halkbank'ın marka değeri 806 milyon dolar, VakıfBank'ın marka değeri 594 milyon dolar, DenizBank'ın marka değeri 343 milyon dolar ve TEB'in marka değeri 210 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece en değerli 500 bankanın yer aldığı listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri yaklaşık 10 milyar 619 milyon dolar oldu.



"İlk kez Çinli bir banka en değerli marka oldu"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünyada marka değerlerinde olumlu gelişmenin iki temel nedeni olduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin Çin bankalarının büyümesi ve ilk kez bir Çin banka markasının en değerli marka konumuna yükselmesi olduğunu ifade eden İlgüner, ikincisinin ise internet üzerinden alışverişin gelişmesi ile kredi kartlarıyla ödemenin artması olduğunu söyledi. İlgüner, geçen yıl ABD ve Batı ülkeleri bankalarında yaşanan skandallara rağmen toplam marka değerinin artmasına başka coğrafyalarda güven sorununun kısmen aşılması ve istikrarın sağlanmasının katkıda bulunduğuna dikkati çekti. Çinlilerin bankalarına olan güven ve sadakatinin o ülke banka markalarının güçlenmesi ve değer kazanmasında önemli bir faktör olarak görüldüğünü dile getiren İlgüner, "Türk bankalarının marka değeri neredeyse son 3 yıldır azalmaya başladı. Bunun 3 temel sebebi var. Birincisi, karların azalması. İkincisi ülke risk priminin artması ve üçüncüsü geleceğe dönük beklentilerin azalması." dedi.



İlgüner, Ziraat Bankasının hasılat büyümesi, karlılık gibi faktörlerin etkisiyle marka değerini belirgin biçimde yükselttiğini vurguladı.

