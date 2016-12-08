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Azerbaycan, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor

08 Aralık 2016 Perşembe 16:40
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Bakü'de 12-22 Mayıs 2017'de düzenlenecek oyunlarda en az 50 ülkeden sporcular yarışacak

Azerbaycan, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gelecek yıl düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklar sürüyor.  

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda, oyunlara katılacak ülkelerin temsilcileri bir araya geldi. 

Hazırlıklar konusunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, oyunlara katılan sporcuların Bakü'den memnun ayrılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Rehimov, 57 üyesi bulunan İslami Dayanışma Spor Federasyonundan (ISSF) 50 ülkenin toplantıya katıldığını ifade ederek, "Böylece, oyunlara en az 50 ülkeden sporcuların katılması kesinleşti. Diğer ülkelerden de sporcuların geleceğini ümit ediyoruz." dedi. 

ISSF Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar ise organizasyonun yapılacağı tesisleri incelediklerini ve altyapı çalışmalarını çok beğendiklerini söyledi.

İlk kez bu kadar çok ülkeden sporcuların oyunlara katılacağını vurgulayan Faysal, "İslam ülkelerinin nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu Bakü'de tüm dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi spor branşlarında yarışmalar yapılacak.

ISSF'nin 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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