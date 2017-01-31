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ABD'Lİ EKONOMİSTLER FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYOR

31 Ocak 2017 Salı 15:27
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Moody's Analytics Direktörü Sweet: FOMC toplantısı olaysız geçecek. Bu yılın ilk yarısında bir ve ikinci yarısında iki faiz artışı bekliyorum. High Frequency Economics Başekonomisti O'Sullivan: FOMC'den piyasaların yönünü etkileyecek bir karar ya da ipucu beklemiyorum. CME Group'un Fed fon vadelilerine dayandırdığı verilere göre, piyasalar Fed'in faiz oranını sabit tutmasına yüzde 96 olasılık veriyor

ABD'Lİ EKONOMİSTLER FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYOR
WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısında faiz artırmayacağını öngörüyor. Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet ve High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı. Ryan Sweet, 2016'nın son toplantısında faiz artıran Fed yetkililerinin bu toplantıda beklemede kalacaklarını ifade ederek, "FOMC toplantısı olaysız geçecek. Fed'in, faiz oranı ya da bilançosuna yönelik politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyorum." dedi. FOMC karar metninde kullanılacak dilin bir önceki bildiriye çok yakın olacağını düşündüğünü dile getiren Sweet, yeni yönetimin mali politikalarına yönelik belirsizliğin sürmesine karşın "riskler dengeli" ifadesinin metinde kalacağı öngörüsünde bulundu. 

"(3 kez faiz artırımı) Bu bence doğru yaklaşım"
Ryan Sweet, Fed yetkililerinin, son haftalarda bu yıl 3 faiz artışını destekleyen açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Fed'den son haftalarda gelen açıklamalar genel olarak bu yıl 3 kez faiz artırılmasının muhtemel olduğu sinyalini verse de herhangi bir aciliyet eğilimi yoktu. Bu bence doğru yaklaşım. Bu yılın ilk yarısında bir ve ikinci yarısında iki faiz artışı bekliyorum." ifadelerini kullandı.  Sweet, ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın özel yetkisini kullanarak çıkardığı kararnamelerin Fed'in para politikasını etkileme olasılığı olduğunu, buna karşın Fed'in, olayların nasıl geliştiğini görmek ve ekonomiye yönelik riskleri tartmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyacağını kaydetti.

"Yellen'ın kongredeki sunumu mart toplantısından ne karar çıkacağına ışık tutabilir" 
High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan da FOMC'den piyasaların yönünü etkileyecek bir karar ya da ipucu beklemediğini söyledi.  O'Sullivan, FOMC'nin her yıl 8 toplantısı olduğunu anımsatarak, "Fed'in aralık toplantısında yayınladığı noktasal grafik ve Fed yetkililerinin mesajları 3 faiz artışına işaret etse bile bu her toplantıda ya da toplantı aşırı harekete geçmeyi gerektirmiyor." diye konuştu. FOMC kararında özellikle yatırımlar olmak üzere ekonomi hakkında daha iyimser değerlendirmelere yer verilebileceğini dile getiren O'Sullivan, "Mart toplantısı hareketli geçebilir ancak önce gelecek ay neler yaşanacağını görmemiz lazım. Yellen'ın kongredeki sunumu mart toplantısından ne karar çıkacağına ışık tutabilir." dedi. Bu arada, CME Group'un Fed fon vadelilerine dayandırdığı verilere göre, piyasalar Fed'in yılın ilk toplantısında faiz artırmasına sadece yüzde 4 ihtimal veriyor. Piyasalar, Fed'in faiz oranını sabit tutmasına yüzde 96 olasılık veriyor.

"Şahinler" gidiyor
FOMC'nin bugün başlayacak 2 günlük toplantısı, oy kullanma hakkına sahip üyelerin rotasyon kuralı çerçevesinde değişecek olması nedeniyle özel önem taşıyor. 2016'daki 8 toplantının 5'inde faiz artışından yana oy kullanarak "şahinlerin" liderliğini yapan Kansas City Fed Başkanı Esther George, 2 kez muhalif tarafta yer alan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, yılın ikinci yarısında şahinler tarafına geçip, eylülde faiz artışı isteyen Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, FOMC'deki oy haklarını daha "güvercin" bilinen 4 meslektaşına devredecek. FOMC'de bu yıl oy hakkına sahip yeni isimler ise Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari olacak.
Kaplan ve Harker, son açıklamalarında bu yılki 3 faiz artışını destekleyeceklerini ifade ederken, "güvercin" üyelerin başında gelen Evans, 2 faiz artışının uygun olacağını kaydetmişti. Kashkari ise eylül ayındaki konuşmasında, Fed'in faiz artırmak için acele etmemesini savunmuştu. 




Anadolu Haber Ajansı
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