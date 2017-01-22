banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaDÜNYA

48. Düsseldorf Uluslararası Yat Fuarı açıldı

22 Ocak 2017 Pazar 17:58
Bu haber 453 kez okundu

Fuara 70 ülkeden bin 800 firma katılırken, Türkiye fuarda 38 dernek, kuruluş ve firma ile temsil ediliyor

48. Düsseldorf Uluslararası Yat Fuarı açıldı
DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 48. kez düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 17 salonda düzenlenen fuara bu yıl 70 ülkeden bin 800 firma katılıyor. 

Türkiye fuarda 30'u Deniz Ticaret Odası işbirliği ile milli katılım, 8'i ise bireysel olmak üzere toplam 38 dernek, kuruluş ve firma ile temsil ediliyor.

Bin 550 ultra lüks yatın sergilendiği fuarda tanınmış bazı yat üreticileri yeni yatlarının dünya prömiyerlerini ilk kez bu fuarda yapıyor. Fuarda ayrıca, dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.

- "Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu anlatmaya geldik"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, karada yapılan bu en büyük denizcilik fuarına üç yıldır katıldıklarını, Türkiye'nin su altı ve su üstü zenginliklerini anlatıp, su sporları ile ilgili güzel çalışmalarını tüm dünyaya duyurmak için burada bulunduklarını söyledi.

Bu fuarın Türkiye'nin deniz turizmini anlatabileceği en doğru yerlerden biri olduğunu kaydeden Öztürk, "Tüm Türkiye turizminin neredeyse yüzde 20'sini deniz turizminden elde ediyoruz. Bundan sonraki birkaç yıl bizim için çok önemli. Tüm dünyada yaşanan terör olayları ile ilgili özellikle ülkemizde yaratılan bir algı var. Bu algıları değiştirmek için buradayız. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu, doğal zenginlikleri olan, çok rahat dolaşıp tatillerini yapabilecekleri bir ortam olduğunu tekrar anlatmaya geldik." dedi.

Öztürk ayrıca Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerini yakalaması için bu fuar gibi uluslararası platformlarda canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

29 Ocak'a kadar açık kalacak fuarı 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.