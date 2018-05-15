Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
101540
ALTIN
184.403
DOLAR
4.4358
STERLİN
5.9952
EURO
5.2632

Vaillant, tek tuşla kullanıcılarının yanında

Dijitalleşme alanında hayata geçirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekleyen Vaillant, yeni dijital uygulaması “Self Servis” ile kullanıcılarına 7/24 servis hizmeti sunuyor. Tek tuşla çağrı merkezi ile iletişim kurma imkanı sunan bu uygulama sayesinde kullanıcılar aynı zamanda servis talebi oluşturabilecek ve ürün kullanım videolarına erişim sağlayabilecekler.

Vaillant, tek tuşla kullanıcılarının yanında

Dijitalleşme alanında hayata geçirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekleyen Vaillant, yeni dijital uygulaması “Self Servis” ile kullanıcılarına 7/24 servis hizmeti sunuyor. Tek tuşla çağrı merkezi ile iletişim kurma imkanı sunan bu uygulama sayesinde kullanıcılar aynı zamanda servis talebi oluşturabilecek ve ürün kullanım videolarına erişim sağlayabilecekler.

15 Mayıs 2018 Salı 12:07
5160 Okunma
Vaillant, tek tuşla kullanıcılarının yanında

“Evimin Konforu” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Vaillant, teknolojiye yaptığı yatırımlar ve yenilikçi bakış açısıyla kullanıcılarına sektördeki en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Dünyada 144, Türkiye’de 26 yıldır hizmet veren Vaillant, tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeye odaklanma hedefi doğrultusunda satış sonrası müşteri deneyimini de bir adım öteye taşıyarak yeni bir uygulama hayata geçirdi.

Kullanıcıların kombi üzerinde bulunan QR-kodu tarayarak ya da herhangi bir internet tarayıcısından self servis sayfasına girerek Çağrı Merkezi ile  iletişim kurabileceği uygulama olan “Akıllı Self Servis”, kullanıcıların tek tuşla 7/24 servis hizmetlerine erişebilecekleri dijital bir temas noktası olacak. Vaillant kullanıcıları uygulama üzerinden kolaylıkla Çağrı Merkezine ulaşabilecek; servis talebi oluşturmak, ürün kullanım videolarına erişmek gibi hizmetlerden de hızlı ve pratik bir şekilde faydalanabilecek. Tüketici satınalma yolculuğunun %65’inin dijital üzerinden gittiği verisinden yola çıkarak dijitalleşmeyi tüm iş süreçlerinde odak noktasına alan Vaillant bu alandaki çalışmaları yakıdan takip ediyor. Bu doğrultuda yenilikleri yakından takip etmek adına Vaillant, farklı sektörlerden kurumların bir araya geldiği ve dijitalleşme, teknolojik gelişim ve yeni iş modellerinin etkilerinin konuşulduğu  Digital Age Summit’e sponsor olarak da destek oldu.

‘Kullanıcı deneyimi fiyatın önüne geçecek’

Günümüzde satın alma kararında belirleyici rol oynayan hususların artık sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmadığını vurgulayan Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, “2020 yılında tüketicilerin karar verme ölçütlerinde kullanıcı deneyiminin fiyattan daha önemli hale geleceğini öngörüyoruz. Dijital alanların, satın alma sürecinde her geçen gün artarak önem kazandığı ise yadsınamaz bir gerçek. Bizler de Vaillant olarak sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimizi, dijital alanda geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz “Self Servis” uygulaması ile satış sonrası hizmetler sürecindeki kullanıcı deneyimini dijital bir boyuta taşıyarak Vaillant kullanıcılarının yüzünü her zamanki gibi güldürmeye ve yaşam konforlarını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Vaillant Türkiye’nin sosyal medyadaki başarısı pazarlamacılara ilham veriyor
Vaillant Türkiye’nin sosyal medyadaki başarısı pazarlamacılara ilham veriyor
Son Güncelleme: 15.05.2018 14:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazmayı seven teknolojik babalara “akıllı kalem”
Yazmayı seven teknolojik babalara “akıllı kalem”
Otomobilini Cepten arayanların sayısı artıyor
Otomobilini Cepten arayanların sayısı artıyor
Mobil cüzdanlar tehdit altında!
Mobil cüzdanlar tehdit altında!

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim