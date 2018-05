Vaillant, tek tuşla kullanıcılarının yanında

“Evimin Konforu” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Vaillant, teknolojiye yaptığı yatırımlar ve yenilikçi bakış açısıyla kullanıcılarına sektördeki en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Dünyada 144, Türkiye’de 26 yıldır hizmet veren Vaillant, tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeye odaklanma hedefi doğrultusunda satış sonrası müşteri deneyimini de bir adım öteye taşıyarak yeni bir uygulama hayata geçirdi.

Kullanıcıların kombi üzerinde bulunan QR-kodu tarayarak ya da herhangi bir internet tarayıcısından self servis sayfasına girerek Çağrı Merkezi ile iletişim kurabileceği uygulama olan “Akıllı Self Servis”, kullanıcıların tek tuşla 7/24 servis hizmetlerine erişebilecekleri dijital bir temas noktası olacak. Vaillant kullanıcıları uygulama üzerinden kolaylıkla Çağrı Merkezine ulaşabilecek; servis talebi oluşturmak, ürün kullanım videolarına erişmek gibi hizmetlerden de hızlı ve pratik bir şekilde faydalanabilecek. Tüketici satınalma yolculuğunun %65’inin dijital üzerinden gittiği verisinden yola çıkarak dijitalleşmeyi tüm iş süreçlerinde odak noktasına alan Vaillant bu alandaki çalışmaları yakıdan takip ediyor. Bu doğrultuda yenilikleri yakından takip etmek adına Vaillant, farklı sektörlerden kurumların bir araya geldiği ve dijitalleşme, teknolojik gelişim ve yeni iş modellerinin etkilerinin konuşulduğu Digital Age Summit’e sponsor olarak da destek oldu.

‘Kullanıcı deneyimi fiyatın önüne geçecek’

Günümüzde satın alma kararında belirleyici rol oynayan hususların artık sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmadığını vurgulayan Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, “2020 yılında tüketicilerin karar verme ölçütlerinde kullanıcı deneyiminin fiyattan daha önemli hale geleceğini öngörüyoruz. Dijital alanların, satın alma sürecinde her geçen gün artarak önem kazandığı ise yadsınamaz bir gerçek. Bizler de Vaillant olarak sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimizi, dijital alanda geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz “Self Servis” uygulaması ile satış sonrası hizmetler sürecindeki kullanıcı deneyimini dijital bir boyuta taşıyarak Vaillant kullanıcılarının yüzünü her zamanki gibi güldürmeye ve yaşam konforlarını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.