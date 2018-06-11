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TÜRKİYE SİNEMADA ASIL ROLÜ ‘WEB’DE KAPACAK

İTO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek projede Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar film yapımcılarını cezbedecek mekanların video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE SİNEMADA ASIL ROLÜ ‘WEB’DE KAPACAK

İTO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek projede Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar film yapımcılarını cezbedecek mekanların video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:35
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TÜRKİYE SİNEMADA ASIL ROLÜ ‘WEB’DE KAPACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin, doğal film platosu özelliğine sahip Türkiye’de çekilmesini teşvik etmek amacıyla ‘Filming in Turkey (Türkiye’de film çekimi)’ adıyla bir sinema portalı oluşturuyor.

Türkiye’de bir ilk olacak olan portal, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Portal, Bakanlığın hazırladığı yeni Sinema Kanun Taslağı’nda yer alan ve yabancı film yapımcılarına sağlanacak yüzde 30’luk teşvik mekanizmasını da destekleyecek.

GÖRÜNTÜLER PORTALA YÜKLENECEK
Uluslararası film yapımcıları portalda çekim mekanlarından teknolojik altyapıya, yapım şirketlerinden cast ajanslarına, teşvik uygulamalarından çekim izinlerine kadar Türk sinema endüstrisine ilişkin tüm bilgilere kolaylıkla erişebilecek.

Proje kapsamında öncelikle 17 ilimizde yer alan ve film yapımcılarını cezbedecek 150’den fazla mekanın video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek. Ardından bu görüntüler, yabancı film yapımcılarının yararlanması amacıyla portala yüklenecek.

DOĞAL, KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLER
Küresel film yapımcılarına ilk etapta tanıtılacak 150 mekan arasında, Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar farklı çekim mekanları olacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Filming in Turkey’ portalı ile Türkiye’nin film çekimine uygun doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Avdagiç, “Yabancı film yapımcısı, hazırladığımız portalda mekanını seçecek. Türkiye sinemada asıl rolü ‘web’de kapacak” dedi.

‘YÜZÜKLERİN EFENDİSİ, TRUVA TÜRKİYE’DE ÇEKİLEBİLİRDİ’
Başkan Avdagiç, portal tamamlandığında Türkiye’nin dünya film endüstrisine katkı sağlayacak zenginliklerini gösteren kapsamlı bir rehberin ortaya çıkacağını kaydetti.

Şekib Avdagiç, “Narnia Günlükleri, Truva, Yüzüklerin Efendisi gibi dev bütçeli birçok film Türkiye’de çekilebilirdi. Bu kez işi hep birlikte sıkı tutuyoruz. Türkiye, kadim kültürlerin tarihi ve kültürel mirası, dört mevsimin yaşandığı muhteşem doğası ile dünya film endüstrisinin giderek daha fazla ilgisini çekiyor. Türk dizilerinden sonra, şimdi sıra Türkiye’nin benzersiz mekanlarını gişe rekortmeni olacak sinema filmleriyle dünyaya açmaya geldi” dedi.

YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Türkiye’nin artık film çekimleri için diğer ülkelerle yarışacak önemli teşviklere sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, Filming in Turkey sinema portalının bu yılsonuna kadar hayata geçmesini hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Yapım şirketleri, film teşvikleri ve vergi kolaylıkları sağlayan ülkelere yöneliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni Sinema Kanunu Taslağı yasalaşınca Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, artık harcadıkları tutarın yüzde 30’unu geri alabilecek. Bu anlamda Türkiye de artık çok daha güçlü şekilde sahnede olacak. İTO olarak bu imkanı bir sinema portalı ile tamamlamak istedik. Doğal zenginliklerimizi bir internet sitesinde toplamayı, yabancı film yapımcılarına tanıtmayı, bu anlamda bilgiye erişimi kolaylaştırmayı istiyoruz. Türkiye’de üretilecek yabancı veya ortak yapımların film sektörüne, dolayısıyla da ülke ekonomisi ve tanıtımına katkı sunmasını amaçlıyoruz”
 

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