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TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA 91’İNCİ SIRADA

TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA 91’İNCİ SIRADA

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:30
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TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA 91’İNCİ SIRADA

200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırlanan rapora göre, dünyanın en hızlı interneti 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da görülürken, Türkiye’nin bu listeye 4,90 Mbit/sn hız ile 91’inci sıradan girdiği tespit edildi.

AjansPress ülkelerin internet hızını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Cable.co.uk verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en hızlı internetinin 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da ait olduğu tespit edildi. Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sırasından, 43,99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izledi. Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 0,31 Mbit/sn ile Yemen olarak görüldü. Onu, 0,49 Mbit/snile Doğu Timor, 0,56 Mbit/sn ile de Türkmenistan son sıralardan takip etti.

BİR FİLMİ 2 SAAT 20 DAKİKADA İNDİRİYORUZ

ITS Medya ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2017 yılında internet başlığı altında 165 bin 054 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak belirlendi.Singapur’un zirveye oturduğu listeye, Türkiye’nin 91’inci sıradan girdiği görüldü. Türkiye’nin internet hızı da 4,90 Mbit/sn olarak hesaplandı. Böylelikle, 5 GB büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması dikkat çekti. Türkiye’nin hemen arkasında ki ülke de Şili olurken, aynı şartlardaki filmin orada indirilme süresi 2 saat 24 dakika 7 saniye olarak tespit edildi.Listenin son sırasında yer alan Yemen de ise bu süre 36 saat 52 dakika 20 saniye olarak saptandı.

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