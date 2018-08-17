TÜRK TELEKOM VE VESTEL’DEN YERLİ İŞ BİRLİĞİ

İki büyük firmanın güçlerini birleştirecek anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına sene sonunda başlanması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom olarak üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine katma değer yaratacak milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin gurur kaynağı markalarından birisi olan Vestel ile işbirliğimizin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladık. Türkiye’nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel’in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dursun: Türkiye’nin iki milli devinin iş birliği ülke ekonomisine güç katacak

Türk Telekom-Vestel iş birliği kapsamında ilk etapta sunacakları Vestelcell hatların, yılsonundan itibaren bini aşkın Vestel mağazasında Vestel Venus akıllı telefonları ile birlikte cazip teklif ve avantajlarla satışa sunulacağını aktaran Dursun, “Elektronik ürün pazarında yerli ürünlerin daha çok tercih edilmesi ülke ekonomisine güç katacak. Türkiye’nin milli değeri Türk Telekom yerli ve milli ürün ve teknolojileri üretme, destekleme, kullanıma sunma konularında üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek sektöre örnek, devletine ve milletine destek olmayı kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Türk Telekom ile yaptıkları iş birliği ile tüketicilere yeni bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler “Vestel olarak sadece üretim yapmıyor, bu ülkenin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. 2014 yılında üretmeye başladığımız Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, bu açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Akıllı telefon üretim sürecimizde her zaman yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Venus her geçen gün kendini geliştirerek dünyadaki rakiplerine kafa tutuyor. Ürettiğimiz teknolojinin yanı sıra Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliği ile tüketicilerimize artık katma değerli hizmetler de sunacağız. Türk Telekom alt yapısını kullanacağımız Vestelcell, Venus akıllı telefonların tamamlayıcısı olacak. Türk Telekom ile yaptığımız bu yeni iş birliği dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojide yerli alternatifler yaratmak adına ülke ekonomisi için çok büyük bir adım. Vestel olarak temennimiz; milletimiz yerli telefon kullansın, iletişimini bu toprakların gururu ürünlerle sürdürsün” şeklinde konuştu.