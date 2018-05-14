TP-Link, Çözüm ortakları ile buluşuyor

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ağ çözümleri pazarında ağırlığını hissettirmeye başladı. Bireysel ağ pazarındaki başarısını, kurumsal pazara da yansıtmak isteyen şirket, son bir yıldır kendi içerisindeki yapılamasını tamamlayarak birlikte proje gerçekleştireceği çözüm ortaklarını belirledi. Mayıs ayında ise İstanbul’dan başlayarak çözüm ortaklarına yönelik toplantılar düzenledi.

8 Mayıs’da İstanbul’da, 10 Mayıs’ta Ankara’da, 11 Mayıs’ta ise İzmir’de yapılan toplantılarda bu bölgelerdeki çözüm ortakları ile bir araya gelen TP-Link, hem kurumsal pazara yönelik stratejilerini paylaştı, hem de ürün ve çözümler konusunda çözüm ortaklarına eğitim verdi.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, TP-Link’in KOBİ’lere yönelik kaliteli, kolay yönetilen ve uygun fiyatlı ağ çözümleri olduğunu vurgulayarak, “Son bir yıldır bu pazara odaklandık ve farklı sektörlerde deneyimli birçok çözüm ortağı ile çalışmaya başladık. Çözüm ortağı sayımız sürekli artıyor. Bu nedenle farklı bölgelerdeki çözüm ortaklarımızla bir araya geleceğimiz bir toplantı serisine başladık” diyor. Çözüm ortaklarının TP-Link’i ve ürünlerini daha iyi tanıması ve daha sağlıklı projeler üretmesi amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyleyen Dinçer, “Özellikle kurumsal alanda doğru projelendirme ve en uygun ürünün/çözümün seçimi çok önemli. Kurumların ihtiyacına en uygun ürünü belirlemek ve bu ürünü doğru uygulamak gerekiyor. Bu toplantılarımız sonucunda çözüm ortaklarımız ürünlerimizi daha iyi tanıyacak ve kurumlara daha sağlıklı projeler üretecekler” diyor.

Son bir yıldır kurumsal alanda pek çok başarılı proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dinçer, özellikle turizm ve eğitim sektörlerinde yer alan birçok kuruluşun ağ altyapısında TP-Link ürünlerinin yer almaya başladığını belirtiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra farklı kentlerde çözüm ortaklarına yönelik toplantılara devam edeceklerini söyleyen Dinçer, “Farklı sektörlerde deneyimli çözüm ortağı sayımız arttıkça farklı alanlarda pek çok KOBİ’nin ağ gereksinimini en uygun şekilde karşılıyor olacağız. Sürekli büyüyen çözüm ortağı ağımız ile Türkiye’nin her bölgesinde proje gerçekleştireceğiz. KOBİ’ler başta olmak üzere kurumlar kaliteli ve uygun fiyatlı ağ çözümlerine ve her zaman kullanıcının yanında olan bir hizmet anlayışına kavuşacaklar” diyor.

