TEKNOLOJİ İHRACATI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ!

Bilişim ve yazılım teknolojisi alanındaki son teknolojilerin buluşma noktası CEBİT 2018, 11-15 Haziran tarihleri arasında “Yüzde 100 İş Odaklı” konseptiyle uluslararası teknoloji ve telekomünikasyon devlerini Hannover’de bir araya getirdi. Konferans ve festival havasındaki networking etkinliğinden oluşan CEBIT, gelecekte ekonominin ve toplumun dijitalleşme sürecinde yaşayacağı değişim ve dönüşüme dair önemli projeksiyonlar sundu. Markalar için yeni iş birliklerine zemin oluşturan B2B alanları ise hem çok hareketli hem de verimli geçti. Türk teknoloji markaları da Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikiyle fuarda boy gösterdi.

Teknoloji ihracatı Türkiye ekonomisi için çok önemli!

Türkiye ekonomisinin dış ticaretteki etkinliğini artırmasının yolunun bilişim teknolojileri alanındaki gücünü yurtdışında da göstermesinden geçtiğine dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Yenilenen yüzüyle CEBİT 2018, önümüzdeki birkaç yılda hayatımızı değiştirecek teknolojilere odaklanırken diğer yandan uluslararası alanda teknoloji üreten ve satan güçlü firmaları bir araya getirdi. Dünyada bilişim alanına yapılan yatırımlar son yıllarda hızla artarken, bilişim sektörü uluslararası ekonomik rekabetin temel belirleyici unsuru haline geliyor. Türkiye’nin ekonomik büyüme performansını sürdürebilmesi, katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelmesine ve kendi teknolojisini yurtdışında da pazarlayabilmesine bağlı. Bu alandaki devlet teşvikleri, son dönemde iç pazarda önemli bir hareketlilik yarattı. Son torba yasasında bilişim sektöründe istihdamı teşvik etmeye yönelik düzenleme de, firmalar üzerindeki çalışan prim yükünü önemli ölçüde kaldırdı. Türkiye’de bilişim sektörüne yönelik destekler, ekonomi yönetiminde bir vizyon ve bilincin göstergesidir. Türkiye bu alanda önemli bir potansiyele sahip ve bu potansiyelini CEBİT gibi dünyanın en büyük bilişim fuarında sergilediği teknolojisiyle kanıtladığını düşünüyorum.”

CEBIT’in Türk firmalarına teknoloji ihracatlarını artırmaları noktasında birçok fırsat sunduğunu ifade eden Kühnel:

“Telekomünikasyondan finansa, eğitimden sağlığa, enerjiden inşaata birçok sektörün ihtiyacı olan ürün ve uygulama CEBIT’de görücüye çıktı.Türkiye’nin teknoloji ihracatında öne çıkan Ortadoğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi pek çok pazardan önemli konuklarımızı, uluslararası delegeleri ve alım heyetlerini B2B görüşmeleri yoluyla, Türk firmalarını bir araya getirdik. Türk firmalarını bu alanda üretecekleri ürünlerin yeni işbirlikleriyle uluslararası alana taşımaları noktasında desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarının teknolojisi sergilendi

Dünyanın en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan CEBIT’de bu yıl yapay zeka, robot teknolojisi ve blok zinciri ön plana çıkan teknolojik yenilikler oldu. Bunların yanı sıra, veri merkezi ve altyapıları, bulut bilişimi, bilgi teknolojileri güvenliği, ERP teknolojileri, dijital sinyal, perakende teknolojileri, mobil çözümler, büyük veri ve veri analizi, tüketici elektroniği, e-devlet, akıllı şehirler, veri analizi ve dijitalleşme,dijital dönüşüm ve insansı robotlar gibi geleceğin teknolojileri iş dünyası çözümleriyle buluştu.

CEBIT 2018’de fuara eş zamanlı olarak çeşitli konferanslar, forumlar, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal etkinlikler, uluslararası etkinlikler ve özel tematik etkinlikler de düzenlendi. 600’den fazla konuşmacı ve Avrupa, Afrika ile Asya’dan 370 startup’ın katılım sağladığı fuar, dijitalleşmenin potansiyelini geniş izleyici kitlesine aktararak, iş dünyası ve toplumda dijital dönüşümün yol haritasını belirledi.