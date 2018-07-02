TEB, Fujitsu ile şubelerini dijitalleştiriyor

Türk Ekonomi Bankası ve Fujitsu; teknolojinin gücünü kullanarak fiziksel banka şubelerinin verimliliği artıran, VTM (Sanal Vezne Makinesi) projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İnternet ve mobil bankacılığın günden güne popülerleştiği günümüz dünyasında, nüfusun önemli bir bölümü bankacılık işlerini şubelerden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bankalar için oldukça maliyetli yatırımlar olan fiziksel şubelerin mümkün olduğunca işlevsel ve verimli çalışacak şekilde planlanması gerekiyor. Buradan hareketle TEB, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden, fiziksel şubelerinin operasyonel maliyetlerini dengelemek ve verimliliklerini artırmak için Fujitsu ile birlikte VTM (Sanal Vezne Makinesi) projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında TEB’in Fujitsu ile birlikte geliştirdiği yeni nesil bankamatik çözümü; sahip olduğu güvenlik katmanı sayesinde güvenli bir şekilde merkezi sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Proje kapsamında oluşturulan VTM’ler şubedeki müşterilerin kendi kendilerine hesap açmak, fatura yatırmak, kredi ve bankamatik kartları basmak gibi vezne işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Bu vesileyle banka şubelerindeki değerli insan gücü çok daha önemli ve katma değerli işlerde kullanılabiliyor.

TEB Ödeme Sistemleri Geliştirme Yöneticisi Özgür Bilgin konuyla ilgili açıklamasında: “Bu projeyle Müşteri İlişkileri Yöneticilerimizin satış ve yeni müşteri fırsatları için sahaya daha fazla inmelerine imkan sağladık. Dijitalleşmeyle fiziksel şubelerin verimliliğini artırarak, şube müşterileri için iyi bir dijital yolculuk deneyimi de yarattığımıza inanıyorum. Müşterilerimiz artık para çekmek, para yatırmak, bankamatik kartı bastırmak gibi işlemlerini bu yeni teknolojik altyapı ile şubelerde kolaylıkla kendi başlarına yapabiliyorlar” dedi.

Eşsiz bir VTM oluşturmak için yola çıkan TEB Ekibi, tercihini Fujitsu’dan yana kullanıyor…

Fujitsu Türkiye Kurumsal Hizmet ve Çözümler Direktörü Cengiz Yeker konuyla ilgili açıklamasında “TEB ekibi öncelikle ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Sanal Vezne Makinesinin (VTM) hali hazırda mevcut olup olmadığını görmek için ATM piyasasını araştırıyor. Bunun sonucunda her işlem tipinin güvenli bir şekilde yapılamadığını fark ediyorlar. Bu nedenle PIN tuş takımı, kart okuyucular, NFC okuyucular, kimlik sistemleri, banknot makineleri, bozuk para makineleri, yazıcılar ve tarayıcılar gibi bağımsız bileşenleri ayrı ayrı tedarik ederek, kendi Sanal Vezne Makinelerini (VTM) inşa etmeye karar veriyorlar. TEB ekibi bu farklı bileşenleri yönetecek tek bir bilgisayar platformu arayışındayken yollarımız kesişti. 2014 yılında başladığımız proje kapsamında çok özel bir ürün ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Birlikte üretim felsefesinin hayat bulmuş hali olan bu prejede yer aldığımız için Fujitsu Türkiye ailesi ve proje ekibi olarak çok mutluyuz” dedi.

TEB, Ödeme Sistemleri Geliştirme Yöneticisi Özgür Bilgin, Fujitsu ile çalışmaya karar verme süreçleri ile ilgili açıklamasında: “Muhtelif tüm bileşenleri bütünleştirebilecek esnek bir hesaplama platformuna ihtiyacımız vardı. Piyasa değerlendirmesinden sonra Fujitsu’nun bazı bileşenler için en iyi çözümü sunduğuna karar verdik. Fujitsu, tüm bunların yanında avuç içi kimlik doğrulama teknolojisine göre çalışan güvenlik ve banknot makinelerini de tedarik edebiliyordu ve bu Fujitsu’yu teknoloji ihtiyaçlarımız için tek durak noktası hâline getirmiş oldu” dedi.

VTM’ler, olağanüstü performans, güvenilirlik, yüksek enerji tasarrufu ve yönetilebilirlik sunan FUJITSU Desktop ESPRIMO Q957 mini PC üzerinde kurulu bir şekilde çalışıyor. Bunun yanında VTM’lerde her kullanıcının benzersiz avuç içi damar izine dayalı temassız biyometrik güvenlik çözümü FUJITSU PalmSecure™ kullanılıyor. Bu, müşterilerin banka hesaplarına güvenli şekilde erişmesini kolaylaştırıyor. Bu bileşenlerin yanı sıra VTM’lerde piyasadaki en gelişmiş banknot makinelerinden biri olarak değerlendirilen FUJITSU F510 Multi Cassette Media/Currency Dispenser kullanılıyor.

Birkaç yıl boyunca en ideal çözümü bulmak ve mükemmelleştirmek için piyasanın geri bildirimlerine güvenerek sayısız prototip ürettiklerini söyleyen Bilgin, projenin gerçek bir ‘Birlikte Üretim’ yolculuğu olduğunu ifade ediyor.

İlk prototip bir yıllık sıkı bir çalışmanın ardından 2014 yılının sonunda üretiliyor. Birkaç geliştirmeden ve iyileştirmeden sonra Mayıs 2015 tarihinde ikinci prototip hayata geçiriliyor. Tarihler Nisan 2016’yı gösterdiğindeyse üçüncü prototip tamamlanıyor. Terminalin dördüncü sürümü ise Nisan 2017‘den beri pilot bir şubede müşterilere hizmet veriyor. Beşinci ve son sürüm VTM ise Aralık 2017 tarihinden beri kullanılıyor.

Dijital bir gelecek için uygun maliyetli çözüm

TEB bugün on şubede toplam 24 VTM kullanıyor. VTM sayısını 2018’in sonuna kadar artırmayı planlıyor. Bu yeni VTM ile gerçek anlamda dijital bir şube vizyonuna sahip olmanın mümkün olduğunu gösteren proje kapsamında müşteriler hemen hemen tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca müşterilere sunulan görüntülü sohbet imkanı ile ihtiyaç halinde gerçek zamanlı yardım hizmeti sunuluyor.

TEB’in Fujitsu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile hayat bulan VTM’ler için müşteriler yüzde 90 oranında memnun oldukları bilgisini veriyor. TEB’in Müşteri ilişkileri Yöneticileri ise yeni müşteriler kazanmak ve diğer satış faaliyetlerini yürütmek için daha çok sahada olabildikleri için memnuniyetlerini bildiriyor. Ayrıca VTM’lerdeki görüntülü sohbet özelliği ile banka müşterilerinin gerekli olduğu zamanlarda müşteri temsilcileriyle kolaylıkla görüşebiliyor.