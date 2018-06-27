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OYUN OYNAMAK YETENEKLERİ GELİŞTİRİR Mİ?

Dell Gaming ve Alienware tarafından yapılan ankete göre, her on oyuncudan yaklaşık dört tanesi, oyun oynadıkları için daha stratejik düşünebildiklerini, el-göz koordinasyonlarının geliştiğini ve tepki sürelerinin kısaldığını söylerken bilimsel bulgular da bu sonuçları destekliyor.

OYUN OYNAMAK YETENEKLERİ GELİŞTİRİR Mİ?

Dell Gaming ve Alienware tarafından yapılan ankete göre, her on oyuncudan yaklaşık dört tanesi, oyun oynadıkları için daha stratejik düşünebildiklerini, el-göz koordinasyonlarının geliştiğini ve tepki sürelerinin kısaldığını söylerken bilimsel bulgular da bu sonuçları destekliyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:37
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OYUN OYNAMAK YETENEKLERİ GELİŞTİRİR Mİ?

 Oyun sektörünün geçtiğimiz son beş yıl içinde inanılmaz bir hızla değişirken Dell ve Alienware, gerçekleştirilen anketle birlikte oyunların eğlencenin ötesine geçtiğini ve yeteneklerini geliştirebildiğini ortaya koyuyor.

Anketi yanıtlayan her on kişiden yaklaşık dört tanesi, oyun oynadıkları için daha stratejik düşünebildiklerini (%39), el-göz koordinasyonlarının geliştiğini (%37) ve tepki sürelerinin kısaldığını (%36) söylemiştir. Bazıları ekip çalışması (%27) ve liderlik (%18) becerilerinin de geliştiğini düşünüyor. Bu iddialar düzenli olarak oyun oynayan gençlerin, uluslararası sınavlarda matematik, okuduğunu anlama ve fen bilgisi alanlarında daha yüksek notlar aldığını belirleyen Royal Melbourne Institute of Technology'nin Avustralya’da yürüttüğü çalışmanın bulgularıyla uyumlu bir noktaya işaret ediyor.

Oyuncu ne kadar ileri düzey bir oyuncuysa, yeteneklerinde gelişme olduğunu bildirme olasılığı o kadar yüksek görünüyor. Profesyonel düzeydeki oyuncuların yarısı (%54) oyunların daha stratejik düşünmelerini sağladığını söylerken, ortalama sayılan oyuncuların yüzde 36'sı ve çömezlerin yüzde 30'u aynı şeyi söylüyor. Benzeri bir yaklaşım teknoloji becerileri için de geçerli: Profesyonel düzeydeki oyuncuların yüzde 42'si teknoloji meraklısı olduğunu söylerken, bu oran ortalama oyuncular arasında yüzde 18 ve çömezler arasında yüzde 14.

Oyuncu olmak için yetenek düzeyine bakılıyor

Bir zamanlar genç erkeklerin egemenliğinde olan oyun dünyası artık kucaklayıcı bir topluluk olarak bilgisayarın arkasında kim olursa olsun kabul ediyor. Söz konusu olan rakip oyuncularla yarışmak olduğunda, kültür/etnik köken (%8), politik görüşler (%7) ve cinsel yönelim (%6) oyuncu açısından çoğunlukla önem taşımıyor. En önemli nokta, diğer oyuncuların yetenek düzeyi (%40).

Oyun tutkunlarının sadece yüzde 14'ü, çevrimiçi oynarken rakiplerinin cinsiyetini önemsediklerini söylüyor ve bu son yıllarda kadın oyuncuların sayısındaki önemli artışı açıklıyor. Her iki oyuncudan birinin (%47), video oyunu oynayan bir kadın arkadaşı bulunuyor. Neredeyse üçte birinin (%29) oyun oynayan bir kız kardeşi var ve yüzde 21'i kendi kızının da oyun oynadığını söylüyor. Oyuncuların yüzde 17'si, oyun topluluğuna daha fazla sayıda kadının çekilmesi gerektiğini belirtiyor ve gençlerin dörtte biri (%25) kadın oyuncular için daha samimi bir ortam yaratılmasını istiyor.

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