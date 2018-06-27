Orta Doğu’nun devi Careem, Adana’da hizmet vermeye başladı!

Taksi çağırma uygulamalarının Dubaili oyuncusu Careem, Türkiye’deki hizmet alanına Adana’yı da ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Aldığı 571.7 milyon dolarlık yatırımla, 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak Orta Doğu’nun tek unicorn’uolma özelliğini taşıyan Careem,Adana’da ulaşım kalite standartlarını geliştirirken, insanların da hayatlarını kolaylaştırmayı ve taksi kaptanlarına ek iş imkanları oluşturmayı hedefliyor.

Bölgenin önde gelen araç çağırma uygulaması Careem, müşterilerine güvenli ve kolay ulaşım hizmetini, standart taksimetre fiyatları üzerinden sağlıyor. Taksi ve kaptanlarının Careem’in kalite standartlarına uygunluğu ile yolculuk sırasındaki güvenliğin kendileri için en önemli konular olduğunu belirten Careem’in Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, şunları söyledi:

“Hizmetlerimizi Adana’da da sunmaya başlamaktan gurur duyuyoruz. Careem, ulaşımın geliştirilmesi ve bu alanda verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmak suretiyle yerel ekonomiüzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Careem’in faaliyet gösterdiği pazarlardaki yaklaşımını üç temel ilke ile tanımlıyoruz. Birincisi,kamu otoriteleri uzun vadeli ortaklarımızdır ve ilişkilerimiz karşılıklı saygı ileyonetilir. İkincisi, Careem büyümeyi, istihdamı ve olumlu ekonomik değişimi destekler. Üçüncüsü ise Careem, taksimetre fiyatları üzerinden güvenli ulaşım hizmetlerine erişimi iyileştirerek vatandaşların daha mutlu olmasına yardımcı olur.

Özel ve titiz bir denetimden geçirilerek platforma dahil olan kaptanlarımızın, yolcularına en iyi sürüş deneyimini sunabilmeleri için güvenli sürüş eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Ayrıca kendilerinin ve yolcularımızın güvenliği için araçlar da denetlemeye tabi tutuluyor. Kaptanlarımızın ismi, fotoğrafı, plakası ve diğer yolcuların yorumlarından gelen puanlar gibi bilgileri kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Yolcularımız haber vermek istiyorlarsa, yolculuk rotalarını aile ve arkadaşlarıyla paylaşıp, onların da kendilerini takip etmesini sağlayabiliyorlar. Gizli teftiş programımızla sürekli araçları kontrol ediyor ve yolcuların en iyi Careem deneyimini yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz.’’

Adana’daki taksilere daha fazla iş imkanı sağlayacak

Taksi kaptanlarının Careem tarafından çok ciddi bir eğitimden geçirildiğini de aktaran İbrahim Manna, “sistemimize kaydedilen kaptanlarımız sunum ve videolarla yolculuk güvenliği, güvenli sürüş, müşteri memnuniyeti gibi konularda eğitim alıyorlar. Aynı zamanda uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda da belli bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar uygulamamız kapsamında hizmet verebiliyor” dedi.

Taksi kaptanlarının sunduğu hizmetin Careem'deki puanlama sistemi ile kontrol altında tutulduğunu aktaran İbrahim Manna, geri bildirimlerin kendileri için büyük önem taşıdığını da söyledi. “Direkt olarak uygulama üzerinden, sosyal medya yoluyla veya destek merkezimiz ileyolcularımız ve kaptanlarımızın geri bildirimde bulunmalarına imkan tanıyoruz” diyen Manna sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana'da da yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermeye özen göstererek taksi kullanımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Böylece kaptanlarımız için de daha fazla iş imkânı sağlayacağız. Kaptanlarımız Careem'e yön verir. Bu yüzden onların memnuniyeti bizim için çok önemli. Bonus, performansa bağlı ödüller gibi ekstra kazançlar da sunuyoruz. Bununla beraber kaptanlarımızla yakın bir ilişki içinde olmaya özen gösteriyor, sık sık bir araya geleceğimiz etkinlikler planlıyoruz.”

Adana’ya özel kampanya

Careem Adana’da hizmet vermeye başlamasını kutlamak için bir de Adana’ya özel kampanya düzenliyor. Adana’da 30 Haziran’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde her yolcuya saat 09.00-21.00 saatleri arasındakiilk Careem yolculuğunda anında 10 TL indirim yapılacak. Böylece Adanalı’lar Careem kullanmanın keyfini ve konforunu da doyasıya deneyimleme fırsatı bulacak.

Taksi kapıya geldiğinde SMS ile haber veriyor

Halihazırda uygulamayı kullananlar Careem’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden taksi çağırabiliyorlar. Careem araç çağırma uygulamasını kullanmak için, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kayıtlar da son derece pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Kullanıcılar yolculuklarını eş zamanlı takip ederken çağırdıkları taksinin neredeolduğunu ve ne zaman buluşma noktasında olacağınıharita üzerinden de izleyebiliyorlar. Careem, kullanıcılarını araç gelmeden çıkıp dışarıda bekleme zahmetinden de kurtarmak için kullanıcıya taksinin geldiğini SMS ile bildiriyor.