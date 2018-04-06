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Lenovo, Ducati Takımının Teknoloji Sponsoru Oluyor

Teknoloji devi Lenovo, 2018 sezonu itibariyle Ducati takımının teknoloji sponsoru oluyor. MotoGP Dünya Şampiyonluğu'nda zirveye oynayan Ducati takımı, hem pistte hem pist dışında Lenovo PC'lerini, tabletlerini ve sunucularını kullanacak.

Lenovo, Ducati Takımının Teknoloji Sponsoru Oluyor

Teknoloji devi Lenovo, 2018 sezonu itibariyle Ducati takımının teknoloji sponsoru oluyor. MotoGP Dünya Şampiyonluğu'nda zirveye oynayan Ducati takımı, hem pistte hem pist dışında Lenovo PC'lerini, tabletlerini ve sunucularını kullanacak.

06 Nisan 2018 Cuma 17:43
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Lenovo, Ducati Takımının Teknoloji Sponsoru Oluyor

 Teknoloji devi Lenovo, MotoGP Dünya Şampiyonluğu'nda zirveye oynayan Ducati takımı ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı. 2018 sezonu itibariyle Lenovo, Ducati'nin teknoloji sponsoru olacak ve bu anlaşma kapsamında takım, hem pistte hem pist dışında Lenovo PC'lerini, tabletlerini ve sunucularını kullanacak. Bu ortaklık, takımın ilerleyişi ve başarısını daha da hızlandıracak programın bir parçası olarak, ürün Ar-Ge'sinde işbirliğini ve birlikte geliştirme çalışmalarını da kapsıyor. Lenovo’nun Ducati ile birlikte ilk yarışı, 8 Nisan Pazar günü Arjantin Autódromo Termas de Río Hondo'da yapılacak.

Lenovo Kurumsal Başkanı ve COO’su Gianfranco Lanci sponsorlukla ilgili şunları söylüyor: "MotoGP tüm dünyanın ilgisini çeken ve dünyanın her yerinden milyonların izlediği bir spor etkinliği. Ducati'nin 90 yıllık mirası ve inovasyon, hız ve performans odaklı olması, şirket olarak bizim hikayemizle ve ürün geliştirme sürecimizin arkasındaki güçle çok iyi örtüşüyor. Bu ortaklık sayesinde marka görünürlüğünün desteklenmesinin yanında bizi heyecanlandıran bir diğer nokta da takımların gelişim süreci ve hedeflerinin tam da kalbinde Lenovo ürünlerinin yer alacak olması."

Ducati Motor Holding CEO'su Claudio Domenicali ise şunları ekliyor: "Yenilikçi tüketici, ticaret ve veri merkezi teknolojileri tedariğinde lider ve dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo ile bu önemli ortaklığı duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Hem MotoGP pistinde hem de şirketimiz içerisinde yeni ortaya çıkan zorlukların başarıyla üstesinden gelmek için BT ve dijital yeteneklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da Lenovo ile yaptığımız işbirliği ile başaracağız."

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Son Güncelleme: 06.04.2018 17:44
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