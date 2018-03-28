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Huawei P20 ve Huawei P20 Pro tanıtıldı!

Teknoloji devi Huawei, 27 Mart’ta Paris Grand Palais’te gerçekleşen bir lansmanla P20 ve P20 PRO’yu tanıttı.

Huawei P20 ve Huawei P20 Pro tanıtıldı!

Teknoloji devi Huawei, 27 Mart’ta Paris Grand Palais’te gerçekleşen bir lansmanla P20 ve P20 PRO’yu tanıttı.

28 Mart 2018 Çarşamba 14:19
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Huawei P20 ve Huawei P20 Pro tanıtıldı!

Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üçlü Leica kamerasını kullanıcılara sunuyor. Her iki telefon da yapay zekanın en gelişmiş teknolojisine sahip kameralarıyla tüketicilerin hayatında benzersiz deneyimlerin kapılarını açıyor. Çığır açacak akıllı telefon deneyimini teknoloji ve sanatın birleşmesiyle tanıtıyor. Huawei P20 serisi ile herkesin profesyonel kalitede fotoğraf çekmesini çok kolay bir hale getiriyor.

“P Serisi için dünyada yaratıcılığa ilham veren ve fotoğrafçılığa tutku ile ulaşan yeni bir tasarım” tanımlamasını yapan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Başkanı Richard Yu: “Huawei P20 Pro; çığır açan üç lensli kamera teknolojisinin yanı sıra gelişmiş yapay zeka ve göz alıcı renklere sahip. Huawei P20 Serisi ise, güzelliği ve ışığı kullanıcılara en iyi şekilde anlatmak için tasarlandı.” diyor.

Teknoloji ile Sanat ile Birleşiyor

Huawei P20 serisi can alıcı, moda öncüsü estetiği ile karşınızda! En önemlisi, Huawei P20 ve Huawei P20 Pro yepyeni, ayrıcalıklı ve modaya uygun renkler ile teknoloji meraklıları ile buluşuyor. Huawei FullView Ekran ve ultra ince çerçevesinin sağladığı boydan boya ekran ve yuvarlak kenarları ile kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Işık ve Teknolojiden İlham Alınarak Tasarlandı

Huawei P20 serisi ışık sanatını vurgulayarak gelişmiş kamera sistemi ile kullanıcılara fotoğrafçılığın her alanında yardımcı olacak ve daha etkili sonuçlar verecek yenilikler sunuyor. Huawei P20 Pro üçlü Leica lensli kamerasıyla modern akıllı telefonlardaki en yüksek piksel kalitesini sağlıyor.

Huawei P20 serisi 6 eksenli stabilizasyonu destekliyor ve 960fps’de yavaş çekim ile daha net ve detaylı metraj oluşturuyor. Standart olan 240 fps’nin 4 katı fazlası olan bu değer sayesinde çıplak bakışla yakalanamayan detaylar kolayca göze belirgin hale geliyor. Ultra Şipşak moduyla, ses tuşuna iki kez basıldığında ekran dışında bile olan görüntüyü 0.3 saniye gibi az bir sürede yakalayabiliyor.  

Herkes için, Her Yerde Uzman Yapay Zeka Fotoğraf Deneyimi

Huawei P20 serisinin Kirin 970 işlemcisi fotoğrafçılığı kolaylaştırıyor. Yapay zeka ile 500’den fazla ortam ve obje tanımlama ile 19 tane farklı senaryo ve obje belirlenebiliyor ve doğru kamera ayarları ile fotoğraf ayarları doğru zamanda kullanıma geçebiliyor. Bu sayede en amatör fotoğrafçı bile profesyonel fotoğrafçı gibi fotoğraflar yakalayabiliyor.

Huawei P20 ve Huawei P20 Pro 24MP’lik** ön kamerası ve yapay zeka ile geliştirilmiş 3D portre ışıklandırmasıyla güzel portreler, sağlıklı cilt tonu ayarlaması, ortaya hassasça çıkarılan yüz detayları ve gerçekçi 3D eklentileriyle kullanıcılara çok farklı bir öz çekim deneyimi sunuyor.

Porsche Design İşbirliği ile Lüks ve Teknolojiye Yeni Bakış Açısı

Lüks mobil kategorisinde Porsche Design’ın unutulmaz marka estetiğini ve Huawei’nin mobil mühendislik uzmanlığını taşıyarak PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS gelecek teknolojiye öncülük ediyor. PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS üç lensli Leica kamerası sayesinde akıllı telefon endüstrisindeki en yüksek piksel sayımına sahip  olarak  ön plana çıkıyor. Ayrıca, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS inovatif ekran parmak izi tarayıcısı ile kullanıcıların parmaklarını ekran üzerinde gezdirerek ışık hızında açmasını sağlıyor. Arkada bulunan parmak izi sensörünü kullanarak da hızlıca cihaza erişim sağlanabiliyor. PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS Huawei’nin ilk kablosuz hızlı şarj dolum deneyimini kullanıcılara sunuyor.

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