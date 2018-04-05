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Gürsel Turizm’den Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne özel

• Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kara yolculuklarında kullanacağı yeni Tourismo 15 RHD otobüsü, Gürsel Turizm tarafından kulübe tahsis edildi.

Gürsel Turizm’den Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne özel

• Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kara yolculuklarında kullanacağı yeni Tourismo 15 RHD otobüsü, Gürsel Turizm tarafından kulübe tahsis edildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 14:44
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Gürsel Turizm’den Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne özel

Türkiye şehirlerarası ve turizm otobüs sektörünün lideri Mercedes-Benz Türk ile personel ve okul taşımacılığının lider firması Gürsel Turizm, Süper Lig’in en iddialı takımlarından Fenerbahçe için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Efsanevi teknik direktör Didi döneminden beri sarı lacivertli takıma hizmet veren Gürsel Turizm, 2016 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. 2016-17 futbol sezonunda tercihini yeni Travego’dan yana kullanan Gürsel Turizm, her zaman sektörün en yeni ve en popüler otobüsünü 


takımları Fenerbahçe’ye tahsis ettiklerini belirterek, bu sefer de tercihini özel bir yeni Tourismo 15 RHD otobüsten yana kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Samandıra Can Bartu Tesislerinde düzenlenen teslimat törenine, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Yönetim Kurulu Üyeleri Hürer Gündüz, Türker Karahasan, Bülent Birant, Kerem Birant ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt katıldı.

Yeni Tourismo’da konfor ön planda 
Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan yeni Tourismo 15 RHD’nin koltukları, Fenerbahçe takım otobüsüne özel olarak sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı. Standart  donanımlı Tourismo otobüslerinden farklı olarak  tuvaletin bulunduğu Fenerbahçe takım otobüsü, ayrıca alüminyum alaşımlı jantlara sahip. Hem sürücüsüne hem de yolcusuna en üst düzeyde konfor sunan yeni Tourismo 15 RHD; 3,7 metre olan dış yükseliği ve 12,3 metre olan uzunluğu ile ferah bir seyahat ortamı sağlarken, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk yapmalarına olanak tanıyor. Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunan Tourismo’ya, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne özel olarak ayrıca uydu anteni de dahil edildi. Yeni OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi)  motor ve aerodinamik yapı sayesinde yakıt ekonomisi ve ekolojik kazanım
Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motora sahip yeni Tourismo 15 RHD, egzoz emisyonlarını düşürürken daha düşük yakıt tüketimini de beraberinde getiriyor.  

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