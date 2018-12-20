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Ericsson'dan 10 tüketici trendi

Ericsson (NASDAQ: ERIC) ConsumerLab, 2019 Tüketici Trendleri Raporunu teknolojiye erken uyum sağlayan 34 milyon kişinin öngörüleri doğrultusunda yayınladı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, 5G ve otomasyon gibi yakın geleceğin önemli teknolojilerine dair son kullanıcı görüşlerinin yer verildiği rapora göre; otonom ve kişilerin ruh halini öngören teknolojiler kısa süre içinde insanların gündelik yaşamlarında daha büyük bir rol oynamaya başlayacak.

Ericsson'dan 10 tüketici trendi

Ericsson (NASDAQ: ERIC) ConsumerLab, 2019 Tüketici Trendleri Raporunu teknolojiye erken uyum sağlayan 34 milyon kişinin öngörüleri doğrultusunda yayınladı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, 5G ve otomasyon gibi yakın geleceğin önemli teknolojilerine dair son kullanıcı görüşlerinin yer verildiği rapora göre; otonom ve kişilerin ruh halini öngören teknolojiler kısa süre içinde insanların gündelik yaşamlarında daha büyük bir rol oynamaya başlayacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:04
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Ericsson'dan 10 tüketici trendi

Raporla ilgili yorumlarını paylaşan Ericsson Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı'nda Araştırma Programı Başkanı ve raporun asli yazarı Dr. Michael Björn: “Bir akıllı telefon hayal edin: Sadece neler yaptığınızı değil, kim olduğunuzu da biliyor. Bugün yapay zeka, sırf gözlerinize bakarak sizin kişiliğinizi kavrama noktasına geldi. Teknolojiye hızlı adapte olan kullanıcılar, cihazlarımızın bizleri bizim onları kavradığımızdan daha iyi kavradıkları bir gelecek öngörüyor.” dedi.

2019 yılı ve sonrası için öne çıkan 10 tüketici trendleri:

1.Farkındalığı olan cihazlar
Sanal asistan kullanan kişilerin yüzde 60'tan fazlası, ruh halimizi anlayan cihazların üç yıl içinde yaygın olarak kullanılacağını düşünüyor.

2.Akıllı tartışmalar
Sanal asistan kullanıcılarının yüzde 65'ten fazlası, sanal asistanların üç yıl içinde bir aile ferdi gibi tartışmalara dahil olacağını düşünüyor.

3.Casus uygulamalar 
Tüketicilerin yüzde 45'i, uygulamaları kullanmadıklarında dahi bu uygulamaların kendileri hakkında veri topladığını düşünüyor.

4.Mecburi anlaşmalar 
Veri toplama çerezlerini her zaman kabul etmek zorunda kalmak, tüketicilerin yüzde 51'ini rahatsız ediyor.

5.Beceri interneti 
Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 50'den fazlası, yemek pişirme veya tamirat gibi gündelik işlerde sanal rehberlik yapacak uygulama, gözlük ve eldivenler istiyor.

6.Sıfır dokunuşlu tüketim

Sanal asistan kullananların yaklaşık yarısı, fatura ve aboneliklerin otomatik hale gelmesini ve azalan ev malzemelerinin otomatik olarak satın alınmasını istiyor.

7.Zihinsel obezite 
Gündelik karar alma süreçlerinin giderek otomatikleşmesi nedeniyle, tüketicilerin yüzde 31'i yakında 'zihinsel spor salonları'na gidip düşünme egzersizleri yapacaklarını öngörüyor.

8.Ekolojik ben 
Tüketicilerin yüzde 39'u kendi karbon ayakizini ölçecek bir ekolojik saat istiyor.

9.Dijital ikizim 
Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 48'i kendilerini bire bir taklit eden sanal avatarlar istiyor; böylece aynı anda iki yerde birden olabilmeyi hayal ediyor.

10.5G toplumu otomatikleştirecek
Akıllı telefon kullananların yüzde 20 civarı, ‘Nesnelerin İnterneti’ dünyasında 5G’nin ev aletleri ve sayaçlar gibi cihazları birbirine daha iyi bağlayacağını düşünüyor.

Yakın geleceğin bu teknolojilerini birer tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı görmemiz gerektiği konusuyla ilgili yorumlarını paylaşan, Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı Başkanı Dr. Pernilla Jonsson “İnsanların ve akıllı makinelerın birbiriyle etkileşime girdiği ve beraber çalıştığı çağa çoktan girmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar geleceğe doğru yalnızca küçük adımlar attık. Sıfır dokunuşlu gelecek hala geliştirilmeyi bekliyor - ve bu geleceği nasıl şekillendireceğimiz halen bizim elimizde.”dedi.

2019 Tüketici Trendleri raporundaki bilgiler Ericsson Tüketici Laboratuvarı'nın 23 yıldan uzun süredir yürüttüğü küresel araştırma faaliyetlerine dayanıyor, ve aslen Ekim 2018'de dünyanın dört bir yanındaki 10 önemli kentteki ileri düzey internet kullanıcıları arasında yürütülen bir internet anketinden faydalanıyor.

Anahtar Kelimeler:
TüketiciTrend
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