En-ERP 33 İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşti

“ERP Yazılımını Görmeden Mezun Olan Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Kalmayacak!” sloganıyla Login Yazılım ve Endüstri Mühendisliğim Platformu güç birliği ile başlayan EN-ERP etkinliklerinin EN-ERP-33 olarak 24 Nisan 2018, Perşembe günü İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü organizatörlüğünde gerçekleşti.

Endüstri Mühendisliği Kulübü Başkanı Osman Özdemir ve ekibin yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşen etkinlikte; Softhane Yazılım ve Otomasyon Kurucusu Olcay Gezer ve Login Yazılım’dan İş Çözümleri Yöneticisi Ahmet Savaş Göktürk konuşmacı olarak yer aldı.

Olcay Gezer; sunumuna “ERP Nedir?” sorusundan başlayarak ERP’de üretim, tedarik zinciri yönetimi, mali yönetim, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konular hakkında tecrübelerini paylaşmasına ek olarak örnek ERP iş akışı da paylaştı. Sunumuna Softhane Yazılım’ın gerçekleştirdiği Endüstri 4.0 projelerine ilişkin örnekler ile devam etti.

Olcay Gezer’in sunumundan sonra Ahmet Savaş Göktürk ise üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin barkodlu hammadde girişinden örnek makinaların da paylaşıldığı üretim bandı dâhil, paketleme, depolama ve sevkiyattan oluşan iş süreçlerini özel fotoğraflarla hazırladığı sunumu ile öğrencilerle paylaştı. Ayrıca el terminali kullanmanın işletmelere ve iş süreçlerine sağladığı faydaları da paylaşan Göktürk, makine ve ERP entegrasyonlarının önemine ilişkin örnekler de sundu.

Akabinde Login ERP yazılımı üzerinden değişkenli sipariş girişi, sipariş onayı süreci, satın alma, stok yönetimi, üretim planlama, ürün ağaçları, iş emirleri, iş istasyonları, operasyonlar ve rotaları da kapsayan siparişten üretime olan tüm iş akışını öğrenciler ile paylaştı.

Sunumun bir bölümünde IoT teknolojilerine de değinen Göktürk, ayrıca Endüstri 4.0 piramitine bağlı olarak Sensör ve makinalardan, PLC, HMI, MES, Scada, APC'ye ilişkin örnek çalışmalar ile de öğrencileri aydınlattı.

Gerçekleşen Login ERP canlı demosunun hemen ardından İş Zekası (Business Intelligence) (BI) nedir, ne işe yarar, önemi nedir gibi konularda öğrencileri aydınlatan Ahmet Savaş Göktürk, aynı zamanda Sipariş, Sipariş detay, Fatura, Muhasebe, Küme analizi alanlarında gerçek dashboard ekranlarını da sunumunda öğrencilerin incelemesine sundu.

ERP ve BI üzerinden gerçekleşen demolar sonrası akıllı telefonlar üzerinden giriş yapılabilen iki sınav da hazırlayan ve gerçekleştiren Ahmet Savaş Göktürk, öğrenciler üzerinde güzel bir algı yaratarak kaliteli dinleme sağlamakla birlikte iki sınavın da raporlarını anlık olarak sistemden alarak, iki sınavdan da 75 puan ve üstü alan öğrencilere ulaştırmak üzere Başarı Sertifikalarının hazırlanması sürecini başlattı.

Kulüp yetkilileri tarafından Ahmet Savaş Göktürk ve Olcay Gezer’e verilen plaket ve toplu hatıra fotoğrafının da çekilmesiyle etkinlik sona erdi.