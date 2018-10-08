Elektrik sektörünün ‘En Yeşil Ofisleri’ belli oldu

enVision tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasının elektrik sektörü sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre en doğuda Van’dan en batıda İstanbul’a kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren toplam 18 Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış firmasının Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçtikten sonra çevreye sağladığı katkı istatistiklere şöyle yansıdı:

Söz konusu firmalardaki kağıt tasarrufuna bağlı olarak; genel toplamda 17.983 ağacın kesilmesi önlendi ve 88 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Ayrıca, 1.322 ton karbondioksit salınımı ile 690 ton katı atık oluşumu da engellendi. Böylelikle, genel toplamda 149 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

EBYS ile çevre dostu şirketler

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre bir dijital ortama dönüştüren ve En Yeşil Ofis listesinde yer alan elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründeki şirketler şöyle sıralandı:

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), GDZ Elektrik, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (BEPSAŞ), Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ), Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (OEPSAŞ)

Araştırma sonuçlarına göre ilk 5 içinde olan şirketler ve sağladıkları tasarruf miktarları şöyle:

Şirket Elektronik Evrak Sayfa Sayısı Kurtarılan Ağaç Sayısı Üretilmeyen CO2 Miktarı (Ton) Kurtarılan Su Miktarı (Kilo litre) Engellenen Atık Miktarı ( Ton) Limak Uludağ Perakende Satış A.Ş. 59.081.024 7.118 2.009 35.449 142 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 37.559.342 4.525 1.277 22.536 90 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 19.291.741 2.324 656 11.575 46 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 9.147.108 1.145 317 5.608 22 GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 8.623.169 1.039 293 5.174 21

En verimli ofisler

Araştırma sonuçları EBYS kullanımına bağlı olarak, verimlilik ve kalitenin de arttığını ortaya koydu. Evraklarla ilgili işlemler ofis çalışanlarının mesailerinin %40-60'ına, işçilik maliyetlerinin %20-45'ine ve cironun %12-15'ine mal olmaktadır. EBYS öncesi klasik yöntemlerle bir evrakın arşivlerde arama süresi ortalama 5 ila 20 dakika arasında gerçekleşirken, EBYS sonrası bu rakam 0,3 saniye ila 4 saniyeye kadar düştü. EBYS ile iş süreçleri otomatik hale geldi, insan hataları azaldı, karar verme süreçleri hızlandı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı.

Rakamlarla kağıt tüketimi

Bir ağaçtan ortalama olarak 8,300 adet A4 kağıt üretiliyor. 1 ton kağıt üretimi esnasında 26.700 litre su tüketilmekte ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıkmaktadır. Dünyada her yıl ormanlarının %1,3’ü kağıt üretiminde kullanılıyor. Bu miktar, 40 milyon hektara (İsviçre büyüklüğünde bir alana) denk geliyor. Dünyanın 18. büyük ekonomisi konumunda olan ülkemizde de durum çok farklı değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 140-180 sayfaya kadar çıkıyor.

En Yeşil Ofis araştırması hakkında

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft Yazılım A.Ş. tarafından geliştirilen enVision, yazılım içindeki özel bir algoritma ile EBYS kullanımına ve kağıt tasarrufuna bağlı olarak doğaya verilen katkıyı ölçmektedir. CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı: “Geliştirdiğimiz teknolojiler ile daha yeşil bir dünya için üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Günümüzde kağıtsız bir ofis artık mümkün! Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ile bir yandan ofislerde iş süreçleri tam entegre dijital bir ortama dönüşürken, ciddi bir zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır. Diğer yandan ise kağıtsız bir ofis ortamı sayesinde doğamıza zarar verilmesinin önüne geçilmektedir. En Yeşil Ofis listesinde yer alan tüm firmalarımıza çevremize gösterdikleri duyarlılıktan ötürü, dünyamız ve gelecek kuşaklarımız adına bir kez daha teşekkür ederim.” diye konuştu.

