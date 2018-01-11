CES 2018’de Zyxel Rüzgarı

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, 9-12 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde her yıl gerçekleştirilen dev teknoloji fuarı CES 2018’de en yeni ürün ve çözümlerini çeşitli demolar eşliğinde Wynn Hotel’de tanıttı. Teknoloji tutkunlarını buluşturan ve birbirinden farklı kategorilerden çok sayıda ürünün sergilendiği CES 2018’de Zyxel, bireysel ve kurumsal pazara hitap eden en yeni ürünleri Multy X ve bulut çözümü Nebula’yı görücüye çıkardı.

Multy X hızlı ve güvenilir WiFi kapsama alanı sunmak için tasarlanmış, akıllı WiFi Mesh teknolojisini bünyesinde barındıran üç bantlı AC3000 Multy X ile evlerde internetin çekmediği alan kalmıyor. Ürün, internete bağlı tüm uygulamaların performansını en yüksek düzeye çıkarıyor ve kapsama alanına girmeyen ölü noktaları ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden Multy X uygulamasını kullanarak birkaç dakika içinde ağ kurabiliyor, firmware güncellemelerini cep telefonlarından yapabiliyor ve misafirler için geçici WiFi ağı oluşturabiliyorlar. Multy X ile Amazon Alexa servisi üzerinden de ses kontrolü özelliği sayesinde ev ağı kolayca yönetilebiliyor.

Multy X, evde kesintisiz kapsama alanı sağlamak ve WiFi ölü noktaları ortadan kaldırmak için akıllı WiFi Mesh teknolojisini kullanıyor. Her bir Multy X cihazı yaklaşık 235- 250 metre karelik bir ev için maksimum bağlantı ve hız imkanı sunuyor. Bu ölçekten büyük evlerde ise birden fazla Multy X cihazı konumlandırmak gerekiyor. 250 metrekareden büyük ölçekli evlerde evin tamamını kapsama alanına alan tek bir ağ oluşturmak için birden fazla Multy X cihazı ile güvenilir WiFi kapsama alanı oluşturulabiliyor. Cihazlar otomatik olarak en iyi sinyal aldıkları en yakın Multy X’e bağlanıyor ve bağlı olduğu ağı değiştirmeden ve bağlantıları yeniden kurmadan ev içinde serbestçe dolaşmaya imkan tanıyor. Böylece optimum ağ performansı sağlanıyor.

Multy X sistemi, evde bağlantı sağlamak için yönlendiriciler ve genişleticiler arasındaki WiFi sinyallerini tekrarladığı için hız ve bant genişliğini kaybeden geleneksel ağların aksine, bağlı aygıtlara tam bant genişliği ve hız sunmak için tek bir ağ olarak birlikte çalışabiliyor.

Tri-Band ile daha fazla hız



Multy X, çift bantlı mesh ağ çözümlerinden farklı olarak, ağın genel performansını düşüren, düğümler arasındaki (overhead) iletişim için üçüncü frekans bandını kullanan üç frekans bantlı bir çözümü olarak dikkat çekiyor. Multy X, maksimum performans ve güvenilirlik sağlamak için 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarındaki tüm bant genişliğini bağlı cihazların kullanımına tahsis edebiliyor. MU-MIMO desteği, MultyX'in mümkün olan en yüksek hızda aynı anda birden fazla cihaza bağlanmasını ve iletişim kurmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini en yüksek noktaya taşıyor.

Tek noktadan güvenle yönetilen kablolu-kablosuz ağlar

Zyxel’in Bulut Tabanlı Ağ Yönetimi Çözümü Nebula da fuarda iş dünyası profesyonellerinin ilgi odağı oldu. Kurumların veri iletişim ağındaki tüm kablolu ve kablosuz cihazların tek bir noktadan yönetimini sağlayan Nebula ile işletmeler, çalışanların verimliliğini ve iş esnekliğini büyük ölçüde artırıyor.



Pazarda mevcut olan birçok bulut tabanlı çözüm sadece kablosuz ağlara odaklanırken Zyxel Nebula bunun aksine, tek noktadan yönetim anlayışı ile kablosuz erişim noktaları (AP), ağ anahtarları ve güvenlik ağ geçitlerini kapsayan komple hizmet sunuyor. Bu da tarayıcı tabanlı bir gösterge tablosu üzerinden trafik özeti, aygıt durumu-konumu ve ağ kullanımı gibi kontrollerin kolayca gerçekleştirilerek gerçek zamanlı ölçümler yapmaya olanak sağlıyor. Böylece kullanıcılar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendi ağlarını kontrol edip iş sürekliliğine katkıda bulunuyorlar.

QR kod ile kolay güncelleme



Nebula, cihazların üzerinde yer alan QR kodların taranması suretiyle, bulut üzerinden en son güncellemelerin ve kurulum bilgilerinin otomatik olarak yapılması imkanını da sunuyor. Bu da bilgi işlem yöneticilerinin üzerindeki iş yükünü hafifleterek çalışan verimliliğini artırıyor. Çözüm, karmaşık olmayan kredi tabanlı ve isteğe bağlı lisanslama modeliyle, işletmelerin teknik uzmanlık ya da danışmanlık ücretleri gibi gizli maliyetlerin endişesi taşımadan bulut teknolojilerinin tüm avantajlarından yararlanmalarını da sağlıyor.

“Mobil cihazların, IoT sistemlerinin ve ağa bağlı iş uygulamaların baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydetmesi, veri İletişim ağlarının artık çok daha hızlı ve çok daha güvenilebilir bir yapıda olması gerektiği ihtiyacını doğuruyor” diyen Zyxel Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar hayatın her noktasında dijital dönüşüm sürecinin yaşandığına dikkat çekti. Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gelişmeler ışığında veri iletişim ağlarının efektif yönetimi daha da önem kazanıyor. Pazarda yönetim kolaylığı ve yüksek performans gibi artıları bünyesinde barındıran ürünlere ilgi artıyor. Zyxel olarak bizler de kendi segmentinde en iyi olan ürünlerimiz Multy X ve Nebula ile hem iş dünyası hem de ev kullanıcısının bu ihtiyacına cevap veriyoruz” dedi.

Zyxel Hakkında

İnovasyon ve müşteri merkezli çalışma sistemini benimseyen Zyxel, yaklaşık otuz yıldır insanları ve kurumları internete bağlıyor. Zyxel; ağ teknolojilerindeki deneyimini, telekom şirketleri, servis sağlayıcılar ile iş ve ev kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyor. Zyxel, iş ortakları ile yarının iletişim ağlarını inşa ederken, geleceğin kurumları ve iş profesyonellerine yeni nesil bir dünya yaratmak için potansiyel bir gücün ortaya çıkmasına aracı oluyor.

Zyxel; Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız.

Dünya çapında 1.500 iş ortağı

Küresel bağlantıda kullanılan 100 milyon cihaz

Zyxel çözümleriyle daha akıllı çalışan 700.000 işletme

150 farklı piyasada küresel hizmet

Türkiye’de hali hazırda kurumlar ve bireysel nezdinde dört milyonu aşkın ürün kullanımı

Türkiye’de 75 kişilik konusunda uzman kadro