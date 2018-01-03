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Bu seslerde bir hareketlilik var

Plantronics, yakın zamanda açıkladığı Dolby Atmos iş birliği ile ses teknolojisinde boyut değiştiriyor. RIG 400’de Dolby Atmos farkını yaşayacağınız Plantronics sayesinde oyunlarda rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız

Bu seslerde bir hareketlilik var

Plantronics, yakın zamanda açıkladığı Dolby Atmos iş birliği ile ses teknolojisinde boyut değiştiriyor. RIG 400’de Dolby Atmos farkını yaşayacağınız Plantronics sayesinde oyunlarda rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:57
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Bu seslerde bir hareketlilik var

Plantronics oyun segmentindeki konumuna Dolby Atmos ile güç katıyor. Standart iki boyutlu sesleri üç boyutlu sese dönüştüren teknolojisi ile oyunlardaki gerçekliği üst düzeye çıkaran Plantronics, RIG 400 ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Oyunlardaki her bir detayı kulağınıza taşıyan RIG 400 kulaklık, Dolby Atmos özelliği sayesinde bireysel veya ekip oyunlarında da avantaj sağlıyor.

Ses kalitesi kadar konfora da önem veren Plantronics, RIG 400’e özel hafif ve esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Oyun tutkunlarını uzun süreli kullanımlarda dahi yormayan kulaklık, hafızalı köpük yastıklara sahip. Kulağı tamamen çevreleyen yastıklar sayesinde çevredeki seslerden de izole olacağınız RIG 400’ün mikrofon detayı da dikkat çeken diğer detaylar arasında. RIG 400 aynı zamanda, RIG serisinin diğer modelleriyle de uyumlu mikrofon gürültü engelleyen bir sisteme sahip. 
Plantronics’in RIG 400 Dolby Atmos kulaklıklarına, n11.com, hepsiburada.com ‘dan 249 TL’ye ulaşabilirsiniz.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 15:59
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