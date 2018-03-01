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Bisiklet sürücüleri için HOP! mobil uygulamasının yeni versiyonu yayında!

Traﬁk Hayattır! platformu, herkes için güvenli bir sürüş deneyimi oluşturma vizyonuyla Roy+Teddy Dijital Pazarlama Ajansı ile birlikte hayata geçirdiği ‘HOP!’ mobil uygulamasının yeni versiyonunu yayına aldı. Bisikletlilerin trafikte güvenliği için geliştirilen “HOP!” mobil uygulamasının yeni versiyonu Blesh uygulama bulutundaki 2000 uygulama ile entegre olup, HOP! uygulaması yüklü olmayan yayalara ve araç sürücülerine de bildirim gönderebiliyor. Yayalar ve sürücüler çevrelerinde 30-40 metre mesafede bir bisikletli olduğu zaman bilgilendiriliyor ve oluşabilecek kazaların önlenmesi sağlanıyor.

Bisiklet sürücüleri için HOP! mobil uygulamasının yeni versiyonu yayında!

Traﬁk Hayattır! platformu, herkes için güvenli bir sürüş deneyimi oluşturma vizyonuyla Roy+Teddy Dijital Pazarlama Ajansı ile birlikte hayata geçirdiği ‘HOP!’ mobil uygulamasının yeni versiyonunu yayına aldı. Bisikletlilerin trafikte güvenliği için geliştirilen “HOP!” mobil uygulamasının yeni versiyonu Blesh uygulama bulutundaki 2000 uygulama ile entegre olup, HOP! uygulaması yüklü olmayan yayalara ve araç sürücülerine de bildirim gönderebiliyor. Yayalar ve sürücüler çevrelerinde 30-40 metre mesafede bir bisikletli olduğu zaman bilgilendiriliyor ve oluşabilecek kazaların önlenmesi sağlanıyor.

01 Mart 2018 Perşembe 12:55
4528 Okunma
Bisiklet sürücüleri için HOP! mobil uygulamasının yeni versiyonu yayında!

Bisikletlilerin traﬁkte kolayca fark edilmelerini ve böylelikle trafikte daha güvenli olmalarını sağlayan HOP! mobil uygulaması, güncellendi. HOP! uygulaması yeni versiyonundaki Blesh entegrasyonu sayesinde, araç sürücülerinin uygulamayı indirmelerine gerek duymadan, araç sürücüsüne ve yayalara sinyal gönderebilir hale geldi. Bisiklet sürücüleri tarafından indirilen HOP! mobil uygulaması, bisikletli sürücünün uygulamayı açması ve başlatması ile sinyal atmaya başlıyor. Mobil pazarlama ve teknoloji sağlayıcısı Blesh’in alt yapısına entegre olan bu sinyaller farklı birçok kategoride hizmet veren 2000’i aşkın uygulama tarafından dinleniyor ve anlamlandırılıyor. 2000 uygulamadan biri veya birkaçı telefonunda olan herkes, 30-40 metrelik bir alan içerisindeki HOP! uygulaması tarafından atılan sinyalleri yakalayabiliyor. Blesh entegrasyonu sayesinde sinyali yakalayan uygulama üzerinden, bisikletli olmayan kullanıcıya bildirim gönderilimi yapılıyor. Böylece kullanıcılar etrafından gelen bir bisikletli olduğu konusunda bilgilendiriliyor ve bisikletlinin fark edilmesi sağlanıyor.

Geliştirilen mobil uygulama, bisikletlilerin traﬁkte yaşadıkları sorunlara bir çözüm niteliğinde olup aynı zamanda araç sürücüleri için de büyük bir sorumluluğu üstlenmeyi amaçlıyor. HOP! mobil uygulaması hem iOS hem de Android store’lardan indirilebiliyor. Projenin web sitesinden detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz gibi, HOP! uygulamasını indirerek projeye destek olabilirsiniz.

hop.traﬁkhayattir.com

Traﬁk Hayattır! herkes için güvenli sürüşler diler.

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