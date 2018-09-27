ASUS yeni ZenBook Pro’yu tanıttı

ASUS, en üstün performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarladığı Windows 10 tabanlı çığır açan yeni ZenBook Pro’yu tanıttı. Kullanıcıların çalışma düzenlerini ve dizüstü bilgisayarlarıyla kurduğu etkileşimi yeniden tanımlayan bir ASUS inovasyonu olan ScreenPad de yeni ZenBook Pro ile birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yüksek çözünürlüklü, tümüyle renkli bir dokunmatik ekranla birleştiren ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad Uygulamalarıyla zekice etkileşimler kurmak için yepyeni yollar sunuyor. İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.

ZenBook Pro ailesinin destansı başarısını sürdüren yeni ZenBook Pro, sınıfının en iyi performansını ince, hafif ve üstün bir zarafete sahip bir tasarımın içine sığdırıyor. Gücünü en yeni 8. Nesil Intel Core işlemciler ve benzersiz donanımından alan ZenBook Pro, en yüksek performansa ihtiyaç duyan görevlerin üstesinden kolaylıkla gelecek şekilde tasarlandı. Cihaz, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.

ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra en güçlü Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor.

ZenBook Pro, profesyonel sanatçılar, tasarımcılar, programcılar ve yeni teknolojilerin heyecanlandırdığı tüm yaratıcı zihinler için tasarlandı. ScreenPad ise geliştiricilere yeni ScreenPad Uygulamaları geliştirme ya da masaüstü uygulamalarla entegrasyon fırsatları sunarak, kullanıcılar için sınırsız kullanım senaryolarına kapı aralıyor.

ScreenPad: Geleceğe dokunun

5,5 inç FHD dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bir Windows Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) olan ScreenPad, dizüstü bilgisayarla çalışmak için devrim niteliğinde yeni bir yol sunuyor. ScreenPad'in yardımcı fonksiyonları, kullanıcının o anda yapmakta olduğu işleme ayak uyduracak şekilde çalışıyor. Böylelikle aynı anda birden fazla görevi sürdürmek ve işleri tamamlamak hem daha kolay hem de daha hızlı hale geliyor. ScreenPad'in dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzeyleri arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarla güçlü bir entegrasyona sahip olan ScreenPad'in uygulama kütüphanesi hızla genişliyor.

ZenBook Pro 15: Zahmetsiz performans

ZenBook Pro 15, işini bilen profesyonellere hareket halinde en üstün performansı sunmak üzere tasarlandı. En güçlü 8. Nesil Intel Core i9 işlemciye ve eşsiz bir donanım konfigürasyona sahip olan ZenBook Pro 15 açıldığı an kullanıma hazır hale geliyor ve uygulamaları göz açıp kapayıncaya kadar açıyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan en zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda kusursuz görsellik sunuyor.

ZenBook Pro 15: İlham veren güzellik

Zarafet, şıklık ve ince işçilik her ZenBook modelinin en dikkat çekici özelliği olarak öne çıkıyor. ZenBook Pro 15 için seçilen mavi renk, stil sahibi lüks bir tasarıma hayat veriyor. Klavyenin ve logonun altın rengi aydınlatması ise bu şık tasarıma tamamlayıcı bir dokunuşta bulunuyor.

ZenBook Pro 15'in ultra ince kenarlara sahip 15 inç NanoEdge FHD ekranı, eşsiz netlikte detaylara sahip, parlak ve canlı renklerle gerçeğe en yakın görüntüleri yansıtıyor. Günlük kullanımı ihtişamlı bir deneyim olan ekran, renk doğrulama için kullandığı teknolojiler sayesinde grafik alanında çalışan profesyonellerin rüyalarını gerçeğe dönüştürüyor.

Baş döndüren NanoEdge ekran, hemen her açıdan gerçekçi renkler görüntülemenin yanı sıra ZenBook Pro 15'in inanılmaz derecede kompakt tasarımında da kilit rol oynuyor. Ultra ince kenarlar sayesinde en yüksek ekran alanını en küçük hacimde toplayarak, ZenBook Pro 15'in kapladığı toplam alanın pek çok 14 inç dizüstü bilgisayara yakın boyutlara inmesini sağlıyor.