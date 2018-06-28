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Air Arabia İzmir-Sharjah seferlerine başladı

Air Arabia İzmir-Sharjah seferlerine başladı

28 Haziran 2018 Perşembe 12:55
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Air Arabia İzmir-Sharjah seferlerine başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Air Arabia’nın Sharjah’tan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı.

28 Haziran saat 00.50'de inen ilk uçuşla gelen yolcular çiçeklerle karşılanırken, uçak için su takı düzenlendi.

Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilen seferler Sharjah’tan her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek. İzmir’den Sharjah’a daSalı, Perşembe ve Pazar günleri sefer yapılacak. Kış sezonunda uçuşlar haftada iki gün karşılıklı seferlerle devam edecek.

Air Arabia yolculara Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası’nda yer alan ülkelere, Hindistan’a, Nepal’e, Kenya’ya kadar geniş bir uçuş ağıyla farklı alternatifler sunuyor. İzmir-Sharjah uçuşları 199 Dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Adnan Menderes Havalimanı’ndan; Yurt içinde 6 havayolu firması ile 23 destinasyona, Yurt dışında 29 havayolu firması ile 25 ülkede 49 destinasyona direkt uçuş gerçekleşiyor.

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