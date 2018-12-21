İAÜ'de Nostaljik daktilo müzesi

Teknolojiye yenik düşen "yazma aracı" daktilolara, artık sadece antikacılarda veya bazı köşelerde "geçmişten hatıra" olarak rastlanıyor. Hatta bugün çocukluktan gençliğe adım atanlar daktiloyu tanımıyor bile. Bilgisayarın günlük hayatımıza girmeden önce neredeyse tüm ofislerde ve bazı meslek sahiplerinin evlerinde de bulunan daktilolar devrini tamamladı ve yok olup gitti.

İstanbul Aydın Haber Ajansı muhabirleri yaz çalışması kapsamında, buldukları daktiloları topladılar ve İstanbul Aydın Üniversitesi R Blok-2'nin koridorunda Nostaljik Daktilo Müzesi’ni açtılar.

İLK DEFA DOKUNDULAR

Müzede 1910'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Torpedo, Adler, Silver Reed, Hermes, Erika gibi geçmişe damgasını vurmuş 6 adet daktilo bulunuyor. Muhabirler çağımıza ayak uydururken geleneksel medyayı da unutmamak için İstanbul'da bulunan antikacılardan daktiloları araştırmaya başladılar ve buldukları antika daktiloları R Blok -2'nin koridorlarında sergilemek üzere getirdiler. Daktilolar, öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi topladı. Gelen öğrenciler ve ziyaretçiler hayatlarında ilk defa daktiloya dokunma ve yazı yazma fırsatı yakaladılar.

“HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

Öğrencileri daktilo müzesi kurmaya teşvik eden ve onlarla birlikte antikacıları dolaşarak asırlık daktiloları özenle seçen İstanbul Aydın Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven, "Daktiloyu yeni kuşak tanımıyor, muhabirlerin bir dönem çalıştığı yazı makinesini tanıtmak istedim. Arkadaşların daktilolarla birkaç satır yazmalarını isterim. İAHA koridorlarına daktiloları koymak hayalimdi" dedi.

“YAZI EMEK İŞİYMİŞ”

İstanbul Aydın Haber Ajansı muhabirlerinden Çağla Kara ise daktilo müzesi ile eskiden yazı yazarken hiçbir şeyin şimdiki kadar kolay olmadığı, bir işi yaparken uzun emek verildiğini öğrenmiş olduklarını söyledi. Çağla Kara, “Teknolojinin gelişmesiyle yazı kültürü adına artık her şeyi programlarla yapar olduk. Bir hata yaptığımızda tek tuşla silip geri alabiliyoruz. Oysa ki eskiden böyle değilmiş. Yazı yazmak çaba ve emek işiymiş. Daktiloyla yazı yazarken bir hatada tek tuşla hiçbir şey geri alınamıyor. O yüzden yazı yazmak çok değerliymiş eskiden. Daktilo müzesinin açılmasıyla birlikte bizler yeni nesil olarak her şeyi kolay elde ettiğimizi fark ettik" diye konuştu.

Daktilo müzesi İstanbul Aydın Üniversitesi R blok -2 koridorlarında yeni ziyaretçilerini bekliyor.