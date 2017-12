Robocoating’ten yüzde 120 büyüme başarısı

Robotik Boya Makinaları Endüstriyel Tesisler ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Selim Şahin, Robocoating markası ile sektörde ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan birçok yeni firmayı referansları arasına eklediklerini söyleyerek, “Bir önceki yıla göre yüzde 120 gibi oldukça yüksek ve zorlu bir büyümeye başarılı bir şekilde imza attık. 2018 yılında yurtiçinde yüzde 20, yurtdışı pazarda da yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.



"KOMPLE BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ ÜRETEBİLEN TEK FİRMAYIZ”

Robocoating markası ile hem iç hem de global pazarda robotlu boyama sistemleri konusunda Türkiye’de komple boyahane çözümleri üretebilen tek fi rma olma ünvanına sahip olduklarını belirten Şahin, plastik, seramik, otomotiv, demir- çelik, kompozit, mobilya, cam eşya ve züccaciye sektörlerine hizmet verdiklerini ifade etti. Genel endüstride en büyük problemlerden birisinin ‘yetişmiş usta’ konusu olduğuna dikkat çeken Şahin, “Aşırı rekabet ortamında işçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek kaliteli ve standart imalatların yapılabilmesi çok önem taşıyor. Bu gibi sebeplerden dolayı robotlu otomatik boyama teknolojilerimiz genel sanayide yoğun ilgi görüyor. Bununla ilgili İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 2,5 milyon Euro’luk bir yatırım ile robotik boyama hatları konusunda seri imalata geçmiş bulunuyoruz. Ayrıca global pazarda otomotiv sektöründe pazar hakimi olan Sames&Kremlin fi rması ile distribütörlük anlaşmasına imza attık. Genel sanayide elle kolay öğretme metodlu robotların üreticisi Lesta Robot ile de iş ortaklığımız mevcut. Aynı zamanda sanayi boyaları sektöründe dünya Lideri konumunda olan PPG Boya’nın distribütörlüğünü yapmakta olan fi rmamız, yüksek teknolojilerinin uygulamalı olarak gösterildiği boyama eğitim merkezi kuruyor” diye konuştu.



KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKALARI

Şahin, kalite ve çevre politikalarında önem verdikleri kriterleri ise şöyle anlattı: “Boyahane tesisleri, boya makinaları, robotlu boyama sistemleri, boyama ekipmanları ve yardımcı malzemeleri imalatı, satışı ve satış sonrası yaptığımız tüm hizmetlerin her yıl düşünülen hedefl erimiz doğrultusunda doğru yapılmasını sağlamak, insan sağlığı ve güvenliği, sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uymak, Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun çalışmak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, cevap vermek ve karşılamak, verilen hizmeti taahhüt edilen zamanda tamamlamak, kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi için eğitimler düzenlemek, çevre risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmek, tüm hizmet aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansın sürekli gelişimini sağlamak, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemine tüm personelin katılımı sağlanarak, etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi fi rmamızın ana politikası.”